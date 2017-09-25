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Bucak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 44 yaşındaki Hanım Sayın yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı

25 Eylül 2017 20:01

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Bucak İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 44 yaşındaki Hanım Sayın yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Bucak merkeze bağlı Barbaros Mahallesi Dereköy yolunda saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Emine Sayın\'ın kullandığı 15 AE 086 plakalı otomobille karşı yönden gelen Zeki Aktaş yönetimindeki 15 EF 707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken Emine Sayın\'ın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan görümcesi Hanım Sayın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hanım Sayın\'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. Emine Sayın ve Zeki Aktaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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