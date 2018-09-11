Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kızılcabölükspor: 3-1

Halim AKCA / BUCAK (Burdur) (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur mücadelesinde Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kızılcabölükspor\'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Kızılcabölükspor arasındaki karşılaşma Bucak İlçe Stadı\'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

Bucak Belediye Oğuzhanspor ikinci yarıya hızlı başladı. 48\'inci dakikada Osita Kingsley Obiekwe ile öne geçen Bucak Belediye Oğuzhanspor, 59\'uncu dakikada Süleyman Karaağaç\'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-0\'a getirdi. Oyuna ağırlığını koyan Bucak Belediye Oğuzhanspor, 62\'nci dakikada Tayfun Yatağan\'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın sonlarında konuk ekip Kızılcabölükspor\'un tek golünü 79\'uncu dakikada Oğuzhan Türkmen kaydetti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura yükseldi.

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