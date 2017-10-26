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Buca'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi

26 Ekim 2017 16:10

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişinin de arandığı belirtildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi\'ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında hepsi ruhsatsız olan, 6.35 milimetre çapında, el yapımı 15 tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 26 yaşındaki M.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, birlikte hareket ettiği belirlenen 36 yaşındaki M.K.\'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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