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Buca'da cezaevi servis aracına bombalı saldırı; 10 yaralı - yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine Buca'da patlama, 8 yaralı'  başlıklı haberimizi yaralı sayısının artması ve gelişmeler nedeniyle toparlayıp yeniden veriyoruz

31 Ağustos 2017 16:15

Sayın Yazıişleri müdürlerine
Buca\'da patlama, 8 yaralı\'  başlıklı haberimizi yaralı sayısının artması ve gelişmeler nedeniyle toparlayıp yeniden veriyoruz.
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YENİDEN

Taylan YILDIRIM, Mehmet GÜNEY, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan el yapımı bombanın patlatılmasıyla, 1\'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 7\'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Buca\'nın Aydın-İzmir Otoyolu\'na yakın olan Buca-Koop Mahallesi\'nde, Ahmet Piriştina Bulvarı ile 1401 Sokak kesiştiği yerdeki plastik çöp konteynerine patlayıcı tuzaklayan teröristler, saat  08.00 sıralarında cezaevi servis otobüsü geçerken infilak ettirdi. Patlamayla birlikte sürücü Y.S. yönetimindeki, otobüs büyük hasar gördü ve içindeki 10 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.
Patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför Y.S. ile kadın infaz koruma memuru M.Ç. yakındaki Özel Tınaztepe Hastanesi\'ne, diğer infaz koruma memurları S.T., Ö.K., G.D., Y.K., Z.Y., R.Ş., B.A. ve A.T. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sol ayağından ağır yaralanan infaz koruma memuru Y.K., ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ndeki diğer 7 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Halen hastanelerde bulunan 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
EL YAPIMI PATLAYICI
Patlamanın ardından olay yerinde önlem alan polis ekipleri, inceleme yapıp delilleri topladı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemelere göre çöp konteynerine yerleştirilen bombanın el yapımı olduğu ve uzaktan kumanda ile servis aracının geçişi sırasında patlatıldığı belirlendi.
Olay yerinden toplanan bomba parçaları, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Hasar gören servis otobüsünün ise vinç ile olay yerinden kaldırıldı.
BAKAN GÜL SALDIRIYI KINADI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevi servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyı twitter hesabından attığı tweet ile kınadı.
Bakan Gül, \"İzmir\'de cezaevi personeli servis aracına yönelik hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Yaralı personellerimize Allah\'tan acil şifa diliyorum\" dedi.

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