Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi yerine yapılması planlanan yeni hastane inşaatında ağaç katliamı

İzmir depreminde zarar gören Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nin yerine yapılması planlanan yeni hastane ve halk sağlığı merkezi inşaatı için onlarca çam ağacı kesildi. 30- 40 yıllık çamlar diplerinden kesilip yerlere serilirken, bahçede bulunan tarihi Forbes Köşkü'nün önündeki 120 zeytin ağacı da söküldü.

Bakan Koca, ziyaretinde söz vermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kasım ayındaki İzmir ziyaretinde sözünü verdiği ve 4 ayda tamamlanacağını belirttiği yeni hastane için ihale süreci tamamlandıktan sonra inşaat başladı. Sağlık Bakanlığı'nın isteğiyle yatay mimariyle projesi hazırlanan yeni hastane için Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi alanında yer alan tarihi Forbes Köşkü'nün önündeki 120 zeytin ağacının da sökülüp başka yere taşındığı öğrenildi.

Hastane yetkilileri, ağaç katliamıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"Küçücük yeşil alanlarımıza göz diktiler"

1908 yılında yapıldığı bilinen ve 1910'da yeniden düzenlenerek bugünkü görünümüne kavuşturulan Forbes Köşkü'nün yeşil dokusunun bozulması ve hastane bahçesindeki kesilen ağaçlar yurttaşların tepkisini çekti. Etrafı tel örgüyle çevrili alanın görüntüsünü çekip paylaşan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Yeni hastane binası için ağaçları keserek yazık etmişler. Böyle bir planlama olmaz. Şu zamanda ağaçlarımızın, ormanlarımızın, yeşilliğimizin yangınlarla, felaketlerle yok olduğu dönemde var olan şehir merkezlerindeki küçücük yeşil alanlarımıza bile göz diktiler. Buradan karşıdaki apartmanlar ağaçlardan gözükmezdi. Ağaçların tamamı yerde. Çok yazık, çok yazık. AKP iktidarının yanlış politika ve planlamaları yüzünden geleceğimiz yok oluyor" dedi.

"İnşaatlar için kesilmesi gerekiyorsa bile şu an zamanı değildi"

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Soysal, yangınlarla boğuştuğumuz bir dönemde yaşanan ağaç kesimlerine tepki gösterdi. Sosyal şunları söyledi:

"Ekoloji ve yeşile karşı mevcut yönetimin bakışını özetleyen bir tutum. Ülke yanıyor, bütün orman varlığı yok olma tehlikesi içinde. Hiçbir şekilde bu yangınları kontrol altına alamıyorlar. Üstüne uluslararası yardımları reddediyorlar. Tam bir acz içindeyiz. Her taraf yanıyor. Bu ortamda az sayıda da olsa ağaç kesmek doğaya ve yeşile karşı simgesel bir bakış açınızı ortaya koyuyor. İnşaatlar için kesilmesi gerekiyorsa bile şu an zamanı değildi. İnsanların çaresizce vatanın yeşil dokusunu korumaya çalıştığı, elleriyle yangın söndürmeye uğraştığı dönemde bunun tek karşılığı abesle iştigaldir. Bu dönemde yeşili koruyucu daha saygılı moral artırıcı önemler alınması gerekirsen bunun yapılması inanılmaz. Çocukluk çağımıza dayanan çam ağaçlardı onlar. Bunların korunması gerekir." (ANKA)