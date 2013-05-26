Buca Cezaevi Müdürü silahlı saldırıda yaralandı!

İzmir’in Buca ilçesindeki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacı, ikamet ettiği lojmanın bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Çapacı'nın, daha önceden cezaevinde kalan Alaattin Çakıcı ile tartıştığı ileri sürüldü.



Alınan bilgiye göre, Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde yer alan lojmanın bahçesine akşam saatlerinde gezmek için çıkan Çapacı, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu elinden yaralanan Çapacı, Özel Tınaztepe Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçtıkları belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çapacı'nın görev yaptığı cezavinde kalan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile tartıştığı öne sürüldü. Şimdi saldırının bu olayla bağlantısı araştırılıyor.