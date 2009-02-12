Buca Belediye Başkanı serbest

İzmir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen, ‘Arıkovanı Operasyonu'nda gözaltına alınan ve 4 gün sorgulandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un da aralarında bulunduğu 15 kişi, 18 gün sonra bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Cezaevinde 2 zanlı kaldı.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün talimatı ile geçen ay, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonunda Buca Belediyesi’ne baskın yapıldı. Baskın sonrası AKP'li Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy ve 33 zanlı gözaltına alındı.



Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, üye olmak, görevi kötüye kullanma, örgütlü olarak ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak vermek, kamu kurumunu zarara uğratmak, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarrufta bulunmak, imar ve mal bildirim kanunlarına muhalefet etmekle suçlanan zanlılar, jandarmada 4 gün sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki sorguları da bir gün süren zanlılardan Başkan Cemil Şeboy, 3 belediye başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ve Bucaspor Kulübü Başkanı Şeref Üstündağ başta olmak üzere toplam 18 kişi tutuklandı.



'Örgütsel suç kapsamı yok' itirazı



Cemil Şeboy ve diğer tutukluların avukatları, tutuklama kararına itiraz etti. Avukatlar ayrı ayrı müvekkilleri adına yaptıkları itirazlarda, soruşturmanın Özel Yetkili Savcısı tarafından yapıldığını, olayın bir örgütsel suç kapsamına girmediğini öne sürdü. Bu ay nöbetçi mahkeme olan Özel Yetkili İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatlar tarafından yapılan itirazları değerlendirerek Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un da içlerinde bulunduğu 16 zanlı hakkında, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verdi.



Mahkeme heyeti, meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi Kenan Akdoğan ve Belediye İmar Komisyonu Başkanı Haluk Bektaş’ın tahliye isteğini ise redetti. Tahliye kararını soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök de itiraz etti. Bu itirazın da bugün veya yarın mahkeme tarafından görüşüleceği belirtildi.



Tahliye olanlar



Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, başkan yardımcısı Hatice Güral, başkan yardımcısı Durmuş Akgün, eski başkan yardımcısı ve CHP Buca Belediyesi aday adayı Ali Rıza Ölmeztürk, Ramazan Şeboy (Cemil Şeboy’un kardeşi), Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Tülin Arna, Proje Etüd Müdürü Şükrü İskender, eski İmar Müdürü Ertan Pınarlık, Plan Proje Müdürü Fatma Doğan, Bucamar Genel Müdürü ve meclis üyesi Mesut Kocağöz, Elektrik Mühendisi Ayhan Ünüvar, Makine Mühendisi Metehan Demir, Arşiv müdürü Ali Yaşar, Doğa Mühendislik şirketi sahibi Mehmet Metin Aksoy, Üstündağ şirketleri sahibi Sedat Üstündağ, Bucaspor Kulübü Başkanı Şeref Üstündağ.



Konvoyla belediyeye gitti



Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un da aralarında bulunduğu 16 zanlı, saat 16.30 sıralarında Kırıklar Cezaevi'nden tahliye edildi. Şeboy'u karşılamak için yüzlerce kişi araç konvoyuyla cezaevi önüne geldi. Başkan Şeboy çıktığında “En büyük başkan bizim başkan” sloganları atan kalabalık izdiham yarattı. Bu arada Şeboy'un çıkışını kutlamak için bir kişi şampanya patlattı. AKP'li Şeboy da kendisine ikram edilen şampanyayı içti. Taraftarlarının davul zurna ile karşıladığı Şeboy, “Beni satın alacak para daha basılmadı. Benim verilmeyecek hesabım yok” dedikten sonra eşi ve ailesiyle bir cipe bindi, konvoyla birlikte belediyeye gitti.