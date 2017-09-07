Bu yıl okul çantası 300 liraya doluyor

Devlet okullarında ders zili 18 Eylül'de çalacak. Pek çok özel okul ise yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. Bununla birlikte artan kırtasiye alışverişlerinin temelini ise bu yıl zincir marketler oluşturuyor. Kırtasiyecilere ilginin azaldığı yeni dönemde marketler dışında internet üzerinden hizmet veren alışveriş siteleri de öğrencilerin ihtiyacı olan ürün gruplarının satışına yöneldi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği’nin (TÜKİD) verdiği bilgiye göre, ana sınıfından itibaren ilkokul öğrencilerinin çantaları 220 lira ila 270 lira arasında doluyor. Ancak çanta fiyatları eklenince harcamalar 300 liraya kadar çıkıyor. Lise öğrencileri için bu fiyatlar 160 lira civarında.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre; İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalatçıları ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiye piyasasında ana sınıfına başlayacak öğrenci çantasının 200 liraya, ilkokul öğrencisi çantasının 250 liraya, ortaokul öğrencisi çantasının ise 300 liraya dolduğunu söyledi.

Velilere uyarı

Kırtasiye alışverişinde velileri dikkatli olmaları konusunda uyaran TÜKİD Başkan Yardımcısı Orhan Taşdemir, "Sokaktan, pazardan, marketten alınan ürünlerin denetiminde eksiklikler var. Bu alışverişte kırtasiyecilerin tercih edilmesiyle hem veliler ürünün güvenilirliğinden emin olur, hem de en iyi fiyat ve çeşide ulaşmış olurlar" ifadelerini kullandı.

Yavuz Tekçe ise, Uzakdoğu’dan gelen ürünlere ek vergi konulmasıyla birlikte iç üretimin arttığını belirterek, satışlarda da bu yıl eylül ayından itibaren bir toparlanma beklediklerini ifade etti. Alışverişlerde en yüksek iskontoların kırtasiyeciler tarafından sağlandığına dikkat çeken Tekçe, şunları söyledi:

“Okullarda öğretmenlerin hazırladığı listelerde bulunan kırtasiye malzemelerini en uygun fiyata satanlar kırtasiyecilerdir. Bakkaldan, marketten yapılan alışverişlerde aynı durumun söz konusu olması zor. Özellikle yüzde 100 yerli üretimin tercih edilmesi de çocukların sağlığını tehdit eden unsurlardan koruyacaktır. Aksi halde zararlı ürünler açıklanıyor ancak Uzakdoğu’dan bazı ürünler ham gelip burada paketleniyor. Bunu anlamak çok zor” ifadelerini kullandı.

En pahalısı çanta

Okul alışverişinde çanta ve kırtasiye ürünleri baz alındığında en pahalı ürün çanta oluyor. Pek çok çeşidi olan çantaların fiyatları toptan merkezlerde 30 lira ile 55 lira arasında değişiyor. Lisanslı ürünlerde ise fiyat 80 liradan başlıyor. Her bütçeye uygun defter, kalem, boya seti bulunabilirken, su matarası fiyatları 13 ila 29 lira, beslenme çantası fiyatları 17 ila 39 lira arasında satışa sunuluyor.