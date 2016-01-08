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Bu yıl meslek liselerine ek puan uygulanacak mı?

YÖK Başkanı: Öğrencilere artı puan verilmesi konusunda bir öneri hazırladık

08 Ocak 2016 10:55

Meslek lisesi öğrencilerine üniversiteye girişte tanınan ek puanın bu yılda uygulanması için YÖK harekete geçti. YÖK, bakanlığa öneri sundu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ek puan uygulamasının, bu yıldan itibaren 2012'deki kanun değişikliği ile kaldırıldığını belirterek, "Bu okullardan mezun olan öğrencilerin 'eğitim aldıkları ilgili alanlarına yönlendirmek amacıyla' mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere artı puan verilmesi konusunda bir öneri hazırladık ve MEB'e ilettik" bilgisini paylaştı.

Saraç, sosyal medya hesaplarından, üniversiteye girişte "artı (ek) puan uygulaması" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ek puan uygulamasının bu yıldan itibaren yeni mezunlar için 30 Mart 2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun değişikliği ile kalktığını ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu konuya ilişkin değişikliğe gidilmesi, YÖK'ün yetkisi dahilinde olmayıp bu okullardan mezun olan öğrencilerin eğitim aldıkları ilgili alanlarına yönlendirilmesi için kanuni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin 'eğitim aldıkları ilgili alanlarına yönlendirmek amacıyla' mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere artı puan verilmesi konusunda bir öneri hazırladık ve MEB'e ilettik. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarını ifade ettiler. Yönlendirme amaçlı değişikliğin gerçekleşmesinin yükseköğretime katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

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