Bu yıl fındık rekoltesi düşük olacak

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Özer Akbaşlı, karanfil sayımlarına göre 2009 ürünü fındık rekoltesinin 462 bin ton dolayında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.



Akbaşlı, Türkiye'de fındık alanlarının sürekli yaygınlaşarak 700 bin hektarı aşkın bir alana ulaştığını ortalama 700 bin ton dolayında fındık üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.



Bu yıl yaşanan bazı olumsuzlukların fındık rekoltesini etkileyeceğini ifade eden Akbaşlı, "Karanfil sayımlarına göre 2009 ürünü fındık rekoltesinin 462 bin ton dolayında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamda da Türkiye ortalamasının oldukça altındadır" dedi.



Türkiye'de geçen yıl 850 bin ton dolayında fındık rekoltesi gerçekleştiğini, bunun da son yıllarının en büyük miktarı olduğunu anlatan Akbaşlı, şunları söyledi:



"Bu yüksek rekolteden dolayı fındık ağaçları verimden düştü ve 500 rakım üzerindeki bazı fındık bahçeleri de dondan etkilendi. Aralarında yönetim kurulu üyesi bulunduğum Ulusal Fındık Konseyi'nin (UFK) yaptığı çalışmalara göre karanfil sayımları doğrultusunda 2009 ürünü Türkiye fındık rekoltesini 462 bin ton dolayında tahmin etti. Şimdi 25 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında tane ve çotanak sayımı yapılacaktır. Rüzgar ve kuraklık gibi olumsuz hava şartları göz önüne alındığında karanfil sayımlarına göre belirlenen rekolte tahmini daha da aşağılara düşecektir."



TMO'nun depolarındaki fındık stoku



İktidar partisi tarafından fındık alımları için görevlendirilen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depolarında 600 bin ton dolayında fındık bulunduğunu belirten Akbaşlı, şöyle devam etti:



"Durum açıkça ortadadır. Deposunda 600 bin ton fındık bulunan TMO, bu olumsuzluğu kazanca çevirecek bir politika uygulamalıdır. TMO, iyi bir stok politikası uyguladığı takdirde alımlarda görevli olduğu 3 yılda sarf ettiği parayı bir yıl içinde telafi edebilecektir. Bizim ve yeni sezon için serbest piyasada fındık fiyatının yüksek olmasını bekleyen üreticilerimizin temennisi de budur."

