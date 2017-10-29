Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında geçit töreni yok

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra kutlamaları kabul edecek. Bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) geçit töreni yerine Meclis’ten Ulus’taki Birinci Meclis’e yürüyüş yapılacak.

Hürriyet'tten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak olan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda kutlamaları kabul edecek. Her yıl 29 Ekim kutlamalarına ev sahipliği yapan AKM’de ise geçit töreni yapılmayacak. AKM’deki askeri geçit töreninin yerine Bakanlıklar’daki Meclis’in önünden, Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar 29 Ekim Yürüyüşü düzenlenecek.

Kış bahçesinde resepsiyon

Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.