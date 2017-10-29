T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında geçit töreni yok

"Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda kutlamaları kabul edecek"

29 Ekim 2017 08:09

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra kutlamaları kabul edecek. Bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) geçit töreni yerine Meclis’ten Ulus’taki Birinci Meclis’e yürüyüş yapılacak. 

Hürriyet'tten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak olan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda kutlamaları kabul edecek. Her yıl 29 Ekim kutlamalarına ev sahipliği yapan AKM’de ise geçit töreni yapılmayacak. AKM’deki askeri geçit töreninin yerine Bakanlıklar’daki Meclis’in önünden, Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar 29 Ekim Yürüyüşü düzenlenecek. 

Kış bahçesinde resepsiyon

Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.

ETİKETLER

29 ekimresmi geçittörenyokcumhuriyet bayramıtbmmmeclisilkyürünecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24