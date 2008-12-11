Bu yıl 670 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde yılbaşından 10 Aralık’a kadar gerçekleştirilen operasyonlarda, 670 terörist ölü, 214 terörist sağ ele geçirildi. 165 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.



Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinden derlenen verilere göre, güvenlik kuvvetlerinin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerinde, Ocak ayında 53, Şubat’ta 266, Mart’ta 74, Nisan’da 70, Mayıs’ta 218, Haziran’da 47, Temmuz’da 76, Ağustos’ta 58, Eylül’de 52, Ekim’de 69, Kasım’da 54, Aralık’ta ise 12 olmak üzere toplam 1049 terörist etkisiz hale getirildi.



3 Şubat’ta Bingöl’de 10, 25 Şubat’ta Irak’ın kuzeyinde 41, 27 Şubat’ta Irak’ın kuzeyinde 77, 12 Mart’ta Şırnak’ta 10, 22 Şubat’ta Irak’ın kuzeyinde 44, 2 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyinde 153, 15 Temmuz’da Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 11, 9 Mayıs’ta Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 19, 14 Temmuz’da Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 18, 2 Ağustos’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8, 25 Eylül’de Siirt’in Eruh ilçesinde 6 ve 3 Ekim’de Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 23 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonlar dikkati çekti.



326 patlayıcı imha edildi



Öte yandan, güvenlik güçlerince 1 Ocak 2008- 5 Aralık 2008 arasında 326 olayda patlamaya neden olmadan etkisiz hale getirilen C-4 plastik patlayıcı madde miktarı 91,7 kilogram, C-3 plastik patlayıcı madde miktarı 17,4 kilogram, A-4 plastik patlayıcı madde miktarı 79,875 kilogram, amonyum-potasyum nitrat miktarı 3350,3 kilogram ve TNT miktarı 252,616 kilogram olarak açıklandı.



Güvenlik güçleri, 55 adet anti personel mayın, 1 adet tuzaklanmış antitank mayını ile 85 adet tuzaklanmış çeşitli patlayıcıyı da etkisiz hale getirdi.



Terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen 149 olayda 823,7 kilogram patlayıcı madde kullanıldığı tahmin edilirken, bu olaylarda 9 adet muhtelif mühimmat ile 17 adet antipersonel mayını kullanıldı.



