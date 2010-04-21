Bu yıl 40 bin öğretmen istihdam edilecek

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bu yıl 40 bin yeni öğretmen istihdam edileceğini açıkladı. Haziranda 10 bin, ağustosta 30 bin öğretmen kadrolu alınacak. Bu yıl kamuda 5 bin özürlü istihdam edilecek, bini öğretmen olacak.





Çubukçu, TBMM'de gazetecilerle sohbeti sırasında, Bütçe Kanunu kapsamında, kullanacakları 21 bin öğretmen kadrosu bulunduğu, 19 bin yeni öğretmen kadrosu için de TBMM'ye kanun tasarısı sunacaklarını bildirdi.





Bakan Çubukçu, ''Yeni öğretmenlerin 10 binini haziran ayında, 30 binini de Ağustos ayında atamayı planlıyoruz. Böylece bu yıl içinde atadığımız öğretmen sayısı 65 bine ulaşacak'' dedi.





Öğretmenlerin mecburi hizmetine ilişkin bir soru üzerine, Çubukçu, mecburi hizmet süresinin 7 yıla çıkarılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini ifade etti.





Bakan Çubukçu, öğrencilerin eğitimin öznesi durumunda olduğuna dikkati çekerek, bazı kararları anketlerle öğrencilere danışarak aldıklarını kaydetti.





Sınavların başlama saatlerine ilişkin anket ile kıyafet konusundaki anketlere 400 binin üzerinde öğrencinin katıldığını belirten Çubukçu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini, bundan sonra da bazı kararları öğrencilere danışarak alacaklarını dile getirdi.





Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, düzenlenecek eğitim şurasında yeni bir uygulamaya gideceklerini belirterek, şurada veli ve öğrencileri ayrı ayrı tartıştırmayı planladıklarını anlattı.