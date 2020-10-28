Bu yıl 2 bin 792 orman yangınında 13 bin hektar orman kül oldu

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarını açıkladı. Pakdemirli, “2 Ekim 2020 tarihi itibariyle 2 bin 702 adet orman yangını meydana gelmiş, 12 bin 806.66 hektar alan zarar görmüştür. 2020 yılında orman yangınları ile mücadelede 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman ve 6 bin 435 muhafaza memuru görev almaktadır.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre yangınla mücadelede 1072 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 267 ilk müdahale aracı, 185 dozer ve 473 diğer araçlar kullanılmaktadır. Bu yıl yangınla mücadelede hizmet alımı ile 2 adet uçak ve 27 adet helikopter kullanılmıştır” açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının önlenmesi için halkın bilinçlenmesi adına eğitimler ve seminerler düzenlendiğini ifade etti.