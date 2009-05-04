Bu yıl 11 gazeteci görev başında öldürüldü

Basın Özgürlüğü Günü'nde, dünyada ve Türkiye'de basının durumu tartışıldı. Dünyada bu yıl görev başında 11 gazetecinin öldüğü kaydedilirken, Türkiye'deki durum da pek iç açıcı değil.





Ntvmsnbc’nin haberine göre, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bu yıl içinde dünya genelinde 11 gazeteci görev başında öldürüldü; onlarca gazeteci de halen hapiste. İstanbul'daki konferansta, dünya ve Türkiye'de gazetecilerin sorunları konuşuldu.



3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nde, İstanbul'da basının sorunları tartışıldı. Basın ile devlet arasındaki ilişkilerden kaynaklanan ihlallerin olduğu, bunların başında TCK ve Terörle Mücadele Yasası hükümlerinin geldiği, akreditasyon gibi uygulamalarla, kendi alanlarındaki faaliyetlerden kısıtlama anlayışının hakim olduğu gibi konuların altı çizildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü alanındaki durumunun hiç de iç açıcı olmadığını savundu.



Basın hakları ihlalleri raporu



Konferansta, ocak-nisan dönemi basın hakları ihlalleri raporu da açıklandı. Rapora göre, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında 73 dosya için soruşturma izni verildi.



29 gazeteci, haklarındaki suçlamaların gazetecilikle ilgili olup olmadığı kesinleşmemekle birlikte, tutuklu bulunuyor.



Ayrıca raporda, ekonomik kriz bahane edilerek, ekim 2008'den bu yana 800 basın emekçisinin işten çıkartıldığı belirtildi.



Avrupa ülkelerindeki durum…



Öte yandan, Avrupa ülkelerinde de üst seviyede bir basın özgürlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığı belirtilirken, İtalya'da gazetecilerin toplu sözleşme imzalamak için 3 yıl mücadele verdiği kaydedildi.



Türkiye'de de, özellikle sendikalaşmanın önündeki siyasi engellerin kaldırılması gerektiği belirtilirken, İsveç'te gazetecilerin sendikalaşma oranının yüzde 95'lere ulaştığı ifade edildi.

