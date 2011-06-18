Bu yaz ucuz meyve yok

T24 - Alara Fidan Pazarlama ve AR-GE Müdürü Hakan Yıldız, havaların yağışlı geçmesi nedeniyle meyve üretiminde yüzde 30'luk azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.





Hakan Yıldız, dünyada dolunun ve yağışların meyve üretimini olumsuz etkilediğini anlatarak, "Havalar yağışlı geçtiği için meyve üretimi yüzde 30 azaldı. Rekolte düştü ama kalite arttı. Ürün az olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu, üretici için iyi ama tüketici için iyi değil. Bu yıl meyveyi pahalı yiyeceğiz" dedi.

Meyve üretimi yaptıkları alanları belirlediklerini ve ona göre meyve çeşidi ürettiklerini ifade eden Hakan Yıldız, "9 bin dönümde kaliteli meyve üretiyoruz, hedefimiz 20 bin ton üretmek. Her meyvenin onlarca çeşidini üretiyoruz. 147 çeşit ürün var. Raf ömrü daha uzun olan ve daha iyi satılabilen meyve çeşitlerini üretmeyi tercih ediyoruz. Üreticinin 30 bin dönümlük alanında meyve üretiminde çiftçiye danışmanlık yapıyoruz. Onların daha kaliteli meyve üretmesini sağlıyoruz."



"Kaliteli meyve üretilemiyor"

Hakan Yıldız, Türkiye'de ihracat yapabilecek kadar yeterince kaliteli meyve üretiminin gerçekleşmediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçen yıl ürettiğimiz 1,5 milyon kutu siyah inciri Uzak doğu ülkelerine ve Avrupa'ya ihraç ettik. Ürettiğimiz Türk kirazı ile dünyada rekabet edebiliyoruz. Kiraz ihracatında 2006 yılında dünyada birinci olduk. Ancak diğer meyveleri ihraç edecek kadar üretemiyoruz.

Geçen yıl 90 bin ton kiraz ihraç edip, 60 milyon euro gelir elde ettik. Kaliteli meyve Türkiye'deki iç pazarda yüksek fiyattan alıcı buluyor. Aslında en büyük meyve üreticisi Avrupa. Avrupa bu işin tekniğini çok iyi biliyor. Ancak Avrupa'da işçilik maliyetleri çok yüksek olduğu için yeterince üretim yapılamıyor. Bu nedenle Avrupalılar Türkiye'de ortak bulmak istiyorlar."