Bu yaz tatile bin lira harcadık

Yerli turistin, tatil için bu yıl rezervasyon başına ortalama bin lira harcadığı 5 yıldızlı ancak uygun fiyatlı otellere yöneliminin arttığı ve yurt dışı tatil kültürünün yaygınlaştığı açıklandı.



Online sehayat sitesi tatilsepeti.com'un ortaklarından Kaan Karayal, yaptığı açıklamada, tatil için bu yıl en çok Antalya ve Bodrum bölgeleri ile yurt dışı turlarının tercih edildiğini bildirdi.



Karayal, 2009'da da geçen yıllarda olduğu gibi kullanıcılarının tercihinin 5 yıldızlı oteller olduğunu belirterek, 'Kendilerini 5 yıldız ve üzeri olarak tanımlayan deluxe otellerdeki talep ise bir miktar uygun fiyatlı 5 yıldızlı otellere kaydı. Genel olarak bakınca 5 yıldız tercihinde değişiklik olmadı, ancak uygun fiyatlı 5 yıldızlı oteller daha fazla rağbet gördü' şeklinde konuştu.



Türkiye'de tatile giden belirli bir kitle bulunduğunu ve bu kitlenin krizden çok fazla etkilenmediğini ifade eden Karayal, şunları kaydetti:



'Uygun fiyatlı 5 yıldızlı otellere yönelme var'



'Tatile yine gidiliyor, hatta geçen yıla göre artış da var. Biz şirket olarak geçen yıla göre çok büyüdük, ancak bu büyüme sektörün tamamına yayılmadı. Sektör, 2008 yılına yakın rakamlarda kalırken, bizimle tatile gidenlerin sayısında artış oldukça büyük oldu. Daha enteresan bir istatistik vermek gerekirse, taksit talepleri azalmış, misafirlerimiz az taksit veya tek çekim ile ödemeyi daha çok tercih etmişlerdir.'



Yerli turistin yaklaşık olarak ortalama rezervasyon başına bin lira harcadığını belirten Karayal, önceki yıllara göre yerli turistin tatil tercihlerine bakıldığında, uygun fiyatlı 5 yıldızlı otellere yönelme olduğunu söyledi.



'Yurt dışı tatil yapma kültürü her geçen gün artıyor'



Kaan Karayal, 2009 yılının başında kurların yüksekliğinin, yurt dışına olan talebi bir ölçüde azaltmışken, kurların zamanla yerine oturması ile talepte artış yaşandığını kaydederek, 'Halkımızda yurt dışı tatili yapma kültürü her geçen gün artıyor. Yurt dışına bir kez bile gidenlerde, yurt dışına çıkmak bir alışkanlık haline geliyor' dedi.



'Her şey dahil' sisteminin yabancılar gibi yerli turistler tarafından da çok tercih edildiğini dile getiren Karayal, 'Misafirler, otele gittiğinde acentede ödediği paradan hariç hiçbir şey ödemek istemiyor. Bu yüzden çok tercih ediliyor. Tüm tatile ayırması gerektiği bütçeyi biliyor olmak insanların rahat etmesini sağlıyor' diye konuştu.