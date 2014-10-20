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Dünya

Bu yarışmanın tek kriteri Yahudiler’den nefret etmek ve güzel olmak

Rusya’da düzenlenen güzellik yarışması, kriterleri yüzünden tüm dünyadan tepki çekti

20 Ekim 2014 13:00

Rusya’da düzenlenen bir güzellik yarışması tüm dünyadan tepki çekti. Çünkü bu yarışma şu ana kadar bildiğimiz tüm güzellik yarışmalarından çok farklı. Yarışmadaki kriter Yahudiler’den nefret etmek ve güzel olmak.

Milliyet’in Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, bu yarışmada ırkçı Rus kadınlar yarışıyor. Sadece güzellikleriyle değil Yahudiler’e duydukları nefretle de… Bayan Hitler 2014 yarışmasına katılmak için sosyal medyadan bir selfie ve Yahudiler’den neden nefret ettiğini açıklayan bir yazı göndermek yeterli oluyor.

Şu ana kadar Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden 14 başvuru yapıldı. Sosyal medyadaki sayfayı şimdiden 7 binden kişi beğendi. Diğer taraftan böyle bir yarışmanın yapılmasına tepki yağıyor. 

 

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