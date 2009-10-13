Bu x-ray, çıplak gösteriyor

Havaalanı güvenliğinde yolcuların çıplak görüntülerini üreten x-ray cihazı Manchester Havaalanı'nda kullanılmaya başlandı.



BBC'nin haberine göre yolcuları 'çıplak gösteren' x-ray cihazıyla ilgili olarak yetkililer, cihazın havaalanı güvenlik kontrollerindeki işlem süresini hızlandıracağı görüşünde.



Cihazın vücuda sarılı ya da yolcuların üstünde gizlenmiş silah ya da patlayıcıları açığa çıkarması bekleniyor.



Ancak cihazın taramaları sırasında ''göğüs büyütme operasyonları, vücutta delik açılarak takılan takılar'' açığa çıkacak, yolcuların cinsel organlarının net siyah beyaz görüntüleri de alınacak.



Havaalanı yetkilileri, görüntülerin pornografik olmayacağını ve hemen imha edileceğini söylüyor.



Cihazların yerleştirildiği Manchester Havaalanı 2. Terminali'nde yolcuların güvenlik kontrolünden geçmek için artık ceketlerini, ayakkabılarını ya da pantalon kemerlerini çıkarmalarına gerek kalmayacak.



Bir tanesi 100 bin dolar



Havaalanının müşteri ilişkileri sorumlusu Sarah Barrett, yolcuların büyük bölümünün görevlilerin elle yaptıkları üst aramalarından hoşnut olmadıklarını kaydederek, ''Bu yeni tarama cihazı insanların üzerlerindekini çıkarma gerekliliğini tamamen ortadan kaldırıyor'' dedi.



Barrett, yolcuların isterlerse cihazdan geçmeyi reddedebileceklerini de sözlerine ekledi.



Yaklaşık 100 bin dolara malolan cihazlar yolcunun girdiği kabine elektromanyetik dalgalar yayarak çalışıyor. Yansıyan enerjiden de kabinde bulunan kişinin üç boyutlu görüntüsü elde ediliyor.



'Radyasyon etkisi çok düşük'



Havaalanı yetkilisi, yayılan radyasyon seviyesinin çok düşük olduğunu kaydederek, ''Yolcular bu cihazdan herhangi bir kaygı duymaksızın yılda beş bin kez geçebilirler'' diyor.



Ulaştırma Bakanlığı bu cihazların kalıcı olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir yıl içinde karar verecek.



Cihazları 2004-2008 yılları arasında kullanan Heathrow Havaalanı yetkilileri ise, teknolojinin çok etkili olduğunu gelecekte cihazı daha yaygın bir şekilde kullanmayı düşündüklerini söylüyor.