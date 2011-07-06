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Bu vekiller yeni kabinede yok!

Eski kabinede yer alan ancak yeni kabinede yer bulamayan bakanlar şu isimlerden oluştu

06 Temmuz 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğu, kendisi dışında 26 bakanın yer aldığı 61. Hükümetin kabine listesini açıkladı. Yeni kabinede eski kabinede görev alan yedi isim yer almadı.

Eski kabinede yer alan ancak yeni kabinede yer bulamayan bakanlar şu isimlerden oluştu:

İsim - Eski Görevi

Cemil Çiçek - Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. (TBMM Başkanı oldu)

Vecdi Gönül - Milli Savunma Bakanı

Nimet Çubukçu - Milli Eğitim Bakanı

Faruk Nafiz Özak - Devlet Bakanı

Selma Aliye Kavaf - Devlet Bakanı (Milletvekili adayı gösterilmedi)

Mehmet Aydın - Devlet Bakanı(Milletvekili adayı gösterilmedi)

Mustafa Demir - Bayındırlık ve İskan Bakanı

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