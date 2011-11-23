Bu uyarıyı görmemek imkansız

T24



'Yaratıcı çözüm işe yaradı'



İngiltere'nin Devon şehrinde yaşayan Tim Backhouse, arabaların süratle geçtikleri yolun kenarında bulunan evininin duvarına dev boyutlarda bir "30 mili geçmeyin" uyarısı boyadı.Bakchouse, evinden çıkıp yaşadığı köydeki dükkanlara giderken hızla geçen araçlar yüzünden hayati tehlikeye maruz kaldığını ve bu yüzden 4,5 metre çapında olan trafik işaretini koymak zorunda kaldığını belirtti.Tim Backhouse, Bow köyünde yaşayanların alışveriş yapmak için sözkonusu sokağı geçmek zorunda olduklarına ve sokakta yaya geçidi bulunmadığına dikkat çekti.Araçların saatte 30 mil sınırını aşmamaları halinde sokağın güvenli olabileceğini söyleyen öfkeli köy sakini, "Ancak böyle yapmıyorlar" dedi.Köy sakinlerinden Stuart Hussey de özellikle kamyonların saatte 30 mil sınırına uymadıklarını fakat komşusunun bulduğu "yaratıcı" çözümün işe yaradığını belirtti.Tim Backhouse "dikkat çekici" hız limiti işaretini 21-27 kasım tarihleri arasından kutlanan "Yol Güvenliği Haftası" kapsamında boyadığını söylüyor.Bu hafta boyunca İngiltere'de trafikte yaşanan kaza ve kayıplara dikkat çekilerek önlemler alınması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor.