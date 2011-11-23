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Dünya

Bu uyarıyı görmemek imkansız

Yaşadığı sokaktan hızla geçen araçlardan usanan bir adam, evinin bütün duvarını sürücülerin dikkatinden...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Yaşadığı sokaktan hızla geçen araçlardan usanan bir adam, evinin bütün duvarını sürücülerin dikkatinden kaçamayacak büyüklükte bir uyarı levhasına dönüştürdü.

İngiltere'nin Devon şehrinde yaşayan Tim Backhouse, arabaların süratle geçtikleri yolun kenarında bulunan evininin duvarına dev boyutlarda bir "30 mili geçmeyin" uyarısı boyadı. 



Bakchouse, evinden çıkıp yaşadığı köydeki dükkanlara giderken hızla geçen araçlar yüzünden hayati tehlikeye maruz kaldığını ve bu yüzden 4,5 metre çapında olan trafik işaretini koymak zorunda kaldığını belirtti.

Tim Backhouse, Bow köyünde yaşayanların alışveriş yapmak için sözkonusu sokağı geçmek zorunda olduklarına ve sokakta yaya geçidi bulunmadığına dikkat çekti.

Araçların saatte 30 mil sınırını aşmamaları halinde sokağın güvenli olabileceğini söyleyen öfkeli köy sakini, "Ancak böyle yapmıyorlar" dedi.


'Yaratıcı çözüm işe yaradı'

Köy sakinlerinden Stuart Hussey de özellikle kamyonların saatte 30 mil sınırına uymadıklarını fakat komşusunun bulduğu "yaratıcı" çözümün işe yaradığını belirtti.

Tim Backhouse "dikkat çekici" hız limiti işaretini 21-27 kasım tarihleri arasından kutlanan "Yol Güvenliği Haftası" kapsamında boyadığını söylüyor.

Bu hafta boyunca İngiltere'de trafikte yaşanan kaza ve kayıplara dikkat çekilerek önlemler alınması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor. 



 

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