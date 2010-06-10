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Ekonomi

'Bu ülkenin itici gücü ve lokomotifi KOBİ'lerdir'

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, KOBİ'lerin ülkenin itici gücü ve lokomotifi olduğunu belirtti.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, KOBİ'lerin ülkenin itici gücü ve lokomotifi olduğunu belirterek, ''İstihdam üreten bu kuruluşlara gözümüzün bebeği gibi bakmamız lazım. Bunun farkında olan bir hükümet var'' dedi.


Yıldırım, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Başkanlığı'nı ziyaret etti.


Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada son 7,5 yıldır ülkede güven ve istikrar ortamının bulunduğunu ifade eden Yıldırım, bu güven ortamı sayesinde içeride ve dışarıda yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen ülkenin dimdik ayakta olduğunu söyledi.


Türkiye'nin istihdamının yüzde 96'sını KOBİ'lerin gerçekleştirdiğini kaydeden Yıldırım, ''Bu ülkenin itici gücü ve lokomotifi KOBİ'lerdir. Şartlar ne olursa olsun her zaman her türlü zorluğa karşı koyarak direnç göstermek gibi bir özelliği var. İstihdam üreten bu kuruluşlara gözümüzün bebeği gibi bakmamız lazım. Bunun farkında olan bir hükümet var'' diye konuştu.


Krizin derinleşmesinin sebebinin küresel şirketler olduğunu savunan Yıldırım, Türkiye'nin ticaretini çeşitlendirmesi ve komşu ülkelerle ticaretini artırmasının krize karşı bir sigortası olduğunu dile getirdi.


Yıldırım, vize rejiminde yaşanan gelişmelerle Türkiye'nin küresel öneminin giderek arttığına dikkat çekti.


İOSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Konak da yüzde 75 kapasite ile çalışan İOSB'de 200 bin kişinin istihdam edildiğini ve 25 bin iş yerinin faaliyette bulunduğunu belirterek, yüzde 100 kapasiteye ulaşılması halinde istihdam edilen kişi sayısının 300 bine, faaliyet gösteren iş yeri sayısını da 30 bine ulaşacağını söyledi.


İOSB'den 100 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Konak, ülkeye olan yıllık katkının ise 6 milyar dolar olduğunu kaydetti.

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