'Bu ülkede savaş var, burada konuşmaktan utanıyorum'

T24 - Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde ikinci gün de tamamlandı. Görüşmelerde BDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in "Bu ülkede savaş var. Bu Meclis'te konuşmaktan utanç duyuyorum'' sözleri tartışma yarattı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in uyarıları sonrası yaşanan gerilim daha da arttı ve BDP ve AKP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. BDP'li Bengi Yıldız, AKP sıralarından kendilerine laf atan Kürşad Tüzmen ve Gökhan Sarıçam'ın üzerine yürüdü. Yıldız'ı araya giren CHP'li ve AKP'li milletvekilleri engelledi.



Teklifin, Anayasa'nın 'Seyahat Hürriyeti' başlıklı 23. maddesinde değişiklik öngören 3. maddesi, 337 kabul, 71 retle kabul gördü: ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.''



Anayasa'nın 'Ailenin Korunması' başlıklı 41. maddesinde değişiklik yapan teklifin 4. maddesine de, 336 kabul, 69 ret oyuyla kabul edildi. ''Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları'' şeklinde değiştirilen madde: ''Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alır.''



Teklifin, Anayasa'nın 'Sendika Kurma Hakkı' başlıklı 51. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören 5 maddesi de 333 kabul, 70 ret oyla kabul edildi. Maddeyle, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açıldı.



Genel Kurul'daki bugünkü görüşmeler saat 11.00'de başlayacak ve teklifin 6, 7. ve 8. maddeleri ele alınacak.



Tansiyonu yükseltmesi beklenen tartışmalı maddelerden biri olan 'siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran' düzenleme de bugün görüşülecek.



BDP'li Tuncel'in 'savaş var' sözü gerginlik çıkardı



Anayasa değişikliği teklifi üzerinde konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in ''Ülkede savaş var. Bu Meclis'te konuşmaktan utanç duyuyorum'' sözleri tartışma yarattı.





Meclis'te 'Bu ülkede savaş var' tartışması



TBMM Genel Kurulunda, teklifin 4. maddesinde verilen değişiklik önergesi üzerinde söz alan Tuncel'in, “Bu ülkede çocuklar, bebekler öldürülüyorsa ciddi sorun var demektir. Molotof kokteyl attı diye bir çocuğu cezalandırırsanız...” demesine, AKP'li bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Tuncel'in “Bu ülkede bir savaş var” demesine önce Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ''Savaş değil, terör var'' diye itiraz etti, sonra da birleşimi yöneten Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin müdahale etti.



Şahin, güvenlik güçlerinin ülkenin can güvenliğini sağladığını belirterek, “Şu çatı altında görev yapan hiç kimse, terör örgütünü, sanki Türk Silahlı Kuvvetleri ile çarpışan bir başka ülkenin silahlı gücü gibi takdim edemez” diyerek, Tuncel'den sözlerini düzeltmesini istedi.



Tartışma şöyle gelişti:



Şahin: Lütfen sözlerinizi tashih edin. Bu yanlış anlamalara mahal verebilir. Belki sürç-i lisan ettiniz.



Tuncel: Böyle alkışlayarak bu ülkede sorun yokmuş, çatışma yokmuş, insanlar ölmüyormuş gibi davranmanın anlamı yoktur. Bu konuda sizin tarafsız olmanızı öneririm.



Şahin: Ben tarafsızım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana tarafım. Bu ülkeyi yolda bulmadık.



Tuncel: Bu ülkede bir çatışma var. Biz de bu ülkede yaşıyoruz Sayın Başkan. Biz bu ülkenin demokratik geleceğinden tarafız. Bu tutumunuzla, aksine bu ülkedeki milliyetçiliği, yaşanan çatışmaları, yaşanan ölümleri gözetiyorsunuz. Lütfen Sayın Başkan tarafsız olun.



Şahin: Bu çatı altında olan her milletvekili, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana olmalıdır. Her milletvekili yeminine sadık olmalı.(Bu sırada tartışmaya katılan BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'a) Siz grup Başkanvekilisiniz. Bu sözleri tashih etmeniz lazım.



Tuncel: Bu ülkede yaşananları alkışlayarak yok mu sayacaksınız? Bu ülkede Kürtleri, ölümleri yok mu sayacaksınız? Nasıl olacak? Bu ülkede barışı, çocuklarımızın geleceğini tartışamayacaksak...



Şahin: Önerge üzerinde konuşun, yapmış olduğunuz yemine sadık kalarak konuşun lütfen.



Tuncel: Konuşma hakkımı gasp ettiniz. 5 dakika istiyorum. Konuşma hakkımı elimden aldınız. Biz bu ülkede demokrasinin teminatıyız. Biz bu ülkede gerçekleri ifade ediyoruz. Siz rahatsız olabilirsiniz, 3 maymunları oynayabilirsiniz, ama biz bu ülkede gerçekleri halkımızla paylaşmak zorundayız. Bu ülkede savaşı destekleyen bir parlamentoda konuşmaktan büyük utanç duyuyorum.



Şahin: Bu parlamento, 90 yıl önce Milli Kurtuluş Savaşını başlatmış ve Cumhuriyeti kurmuş olan parlamentodur. Bu parlamento, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi üzerine kurulmuştur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, TBMM'den yanayım.



Bu sırada BDP ve AKP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. BDP'li Bengi Yıldız, AKP sıralarından kendilerine laf atan Kürşad Tüzmen ve Gökhan Sarıçam'ın üzerine yürüdü. Yıldız'ı araya giren CHP'li ve AKP'li milletvekilleri engelledi. Tartışmanın sürmesi üzerine, Şahin, birleşime ara verdi.



Aranın ardından madde üzerinde verilen önergeler reddedildi.