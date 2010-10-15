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Dünya

Bu ülkede içki sudan ucuz

Yeni Zelanda'da susuzluğu, su yerine alkolle gidermek daha ucuza geliyor.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Yeni Zelanda'da susuzluğu, su yerine alkolle gidermek daha ucuza geliyor.

Otago Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma ülkede, bir kadeh şarabın ortalama 62, 250 ml suyun 67 Yeni Zelanda senti olduğunu gösterdi.

Yeni Zelanda Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Profesör Nick Wilson, alkol fiyatının 10 yılda büyük oranda düştüğünü belirterek, ucuz alkolün halk sağlığına olumsuz etkileri konusunda uyardı.

Araştırmacılar, hükümetin reklam denetimi, vergilerin artırılması ve içki satılan dükkanların açık kalma süresinin azaltılması gibi önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Ülkede üzüm bolluğu nedeniyle şarap fiyatlarının son yıllarda düştüğü, özellikle gençlerin sağlığının risk altında olduğu belirtildi.

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