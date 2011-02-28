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Dünya

Bu ülkede gece internette oyun oynamak yasak

Pek çok ülkeden gelen pek çok yasaklama haberi verdik ama bu seferki haber "yok artık" dedirtiyor!

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Pek çok ülkeden gelen pek çok yasaklama haberi verdik ama bu seferki haber "yok artık" dedirtiyor!

Bu ülkede gece oyun yasak

Vietnam'da geceleri oyun oynamayı sevenlere hükümetten kötü haber geldi. İletişim ve Bilgi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart tarihinden itibaren akşam saat 10 ile sabah 8 arasında internetten oyun oynamak yasaklanıyor.

"Bölgesel bilgi ve iletişim departmanları, ulusal çapta internetten oyun oynama aktivitelerini izleyecek ve yasağa uymayan organizasyonların internet hizmetlerini kesecektir." Bakanın açıklamaları bu şekilde olsa da yasada bazı belirsizlikler de bulunuyor. LAN partileri de yasaklanacak oyunlara dahil mi ya da Facebook'tan oynanan bazı oyunların da gece oynanması yasaklanacak mı?

Yasak, Vietnam'daki gençlerin gecenin geç saatlerine kadar oyun oynamasını engellemek için yapılmış olsa da, gençlerin oyun oynamalarını ne çapta engelleyecek önümüzdeki aylarda göreceğiz.

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