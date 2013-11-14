AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, anayasa çalışmalarında üzerinde uzlaşılan 60 maddenin 2 partiyle Meclis'e getirilmesine destek vermeyen CHP'yi suçladı, "Bu ülke sittin sene anayasa yapamaz" dedi.

Mehmet Ali Şahin, "Bu ülke sittin sene anayasa yapamaz" dedi.

Şahin, Seher Vakfı'nda yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bir konferans verdi.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili tüm çalışmaları bitirdiklerini söyleyen Şahin, üzerinde uzlaşılan 60 maddenin Meclis'e getirilememesi nedeniyle CHP'yi suçladı.

Şahin, "Geçtiğimiz hafta CHP, cevaplarını ilettiler; '4 siyasi parti birlikte bunu yasalaştıralım demezse, biz yokuz' dediler. Tabi bir siyasi parti bu hususta bizim kapımızı çalmayın diye kapıyı önceden kapatmıştı. Türkiye için gerçekten gerekli maddelerin bulunduğu bir metin ortaya çıkmışsa bunu parlamentodan geçirmek de mümkünse, 524 milletvekili evet 'biz bunu çıkaralım diyorsa', 26 milletvekili de 'hayır ben buna karşıyım' diyorsa, eğer bu o parlamentodan geçmiyorsa bu ülke sittin sene Anayasa yapamaz" diye konuştu.

CHP'nin bu konuda hatalı davrandığını dile getiren Şahin, 60 maddenin geçmesi halinde ne gibi kazanımların olacağına ilişkin "60 maddenin 44'ü temel hak ve özgürlüklerle ilgili, zaten bir Anayasanın en önemli bölümü bu bölümdür" ifadelerini kullandı.