T24 - Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen‚ Guiza‚ Carlos ve Kazım´ın durumunu beğenmediğini ifade etti. Üçünün de kulüpten hemen gönderilmesi gerektiğini söyledi. İşte Ali Şen'in düşünceleri:



Fenerbahçe için çok zor bir maçtı. Bir tarafta Hollanda Ligi lideri‚ diğer tarafta Türkiye Süper Ligi lideri var. Eskiden lig liderleri karşı karşıya geldikleri zaman 4-5 fark yerdi Hollandalılardan. İlk defa da bir Türk takımı Avrupa elemelerinde lig lideri olarak tamamladı grubu. Bu yönden de çok başarılı. Fenerbahçenin çok iyi oynadığını söyleyemiyorum. Çünkü Beşiktaş ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinden sonra bu maç zor bir maçtı. Fakat takımdaki disiplinsizlik had safhaya çıkmış.





Güiza ocak ayında gitmeli

GÜiza hem korkak‚ hem beceriksiz hem de mutsuz. Bu durumda olan bir futbolcunun hiçbir faydası olmaz takıma.Takımda oynayan futbolcunun oyundan keyif alması lazım başarılı olabilmesi için. Guiza bütün bu vasıfları kaybetmiş o yüzden ocak ayında mutlaka gönderilmesi lazım.





Carlos çok bile kaldı

Roberto Carlos golü kurtardı. Carlos Fenerbahçeye geldiğinden beri sol bek olarak sıradan bir futbolcudan asla fazla olmadı. Geldikten sonra da bizim halkla ilişkiler müdürlüğümüzü yaptı. Bizim tanıtımımızı yaptı. Gelirimize de forma satışlarıyla katkısı oldu. Bütün dünya Roberto Carlos'un hangi takımda oynadığını öğrendi. Ama çok tecrübeli olduğundan dolayı sahada hiçbir şey yapmamasına rağmen‚ bazı hareketlerle idare etti gibi. Geçen sene yediğimiz gollerin yüzde 40ını sol taraftan yedik. Bu yüzden de biran evvel gönderilmelidir.



Tarihmiz Kazım gibilerle dolu

Tarihimiz Kazım gibi futbolcularla dolu. Futbolcular bazen oynarlar‚ evlenirler ve iyi aile babası olurlar ve hayatlarını garantiye alırlar. Ama bazı oyuncular ne yazık ki‚ nerede oynadıklarını fark etmezler. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak nimettir. Allahın verdiği bir lütuftur. Onu bilenler hayatının sonuna kadar Fenerbahçeli olarak anılır. Ama Kazım gibiler hayatının en büyük takımında oynar ve ne kadar şanslı olduğunu fark etmez.Üzülüyorum o çocuğa.







Daum taraftarların katkısından haberdar değil

Fenerbahçenin ligde oynayacağı 3 maçta zor. Eskişehir‚ sonra da Trabzon. Trabzonspor maçı da çok zor olacaktır. Takımın başına Şenol Güneş geldi. Bu takımın moral ve motivasyonunu müthiş yükseltir. Trabzonspora tarihinin en güzel oyununu oynatan ve Milli Takımı dünya 3.sü yapan bir hoca Şenol Güneş. Trabzonspor maçında işimiz çok zor. Bu hafta oynanacak olan Eskişehir de çok zor. Ankaragücü maçı ise seyircisiz‚ taraftarımızdan yoksun olarak oynanacak. Daum bizim taraftarımızın takıma olan katkısının pek farkında değil. Bu taraftar 6da 6yı ne zaman görmüş gibi küçültücü sözler söylemesi yanlıştı. Ondan dolayı bu 3 maçı da zor görüyorum...