Bu uçakların uçmasına izin verildi; 346 kişinin ölümüne sebep olan Boeing 737 MAX 8'de bir problem daha tespit edildi

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İki defa çakılıp yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Boeing 737 MAX 8'de yeni bir probleme daha rastlandı.

CNN International'a konuşan konuya yakın bir kaynak Boeing'in uçak üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda uçuş bilgisayarlarında bir problem tespit ettiğini ifade etti. MAX 8'lerin uçağın "stall"a girmesini engelleyen sisteminde teknik bir problem olduğu biliniyordu ve kazalara MCAS adı verilen bu sistemin sebep olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Yeni tespit edilen arızanın ne olduğu ve kazalarda rol oynayıp oynamadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kaynak, arızanın kazalardan sonra MAX 8'lerde yapılan revizyonlarla bir ilgisi olmadığını ifade etti ve problemin bilgisayar açılırken meydana geldiğini, uçuş sırasında bir etkisi olmadığını aktardı. Testlerin bu gibi problemlerin tespit edilmesi için yapıldığı ve Boeing'in sorunu çözeceği belirtildi.

Endonezya ve Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan mesajlaşmalar şirketin uçakta bir tür problem olduğundan haberdar olduğunu gösterdi. Boeing uçakları tekrar uçabilmesi için ABD Sivil Havacılık Kurumu'ndan onay bekliyor, ancak şu ana kadar gerekli izin verilmedi. Kaynak, uçuş bilgisayarlarındaki problemin FAA'nın kararını etkileyip etkilemeyeceğini bilmediğini ifade etti.