Bu turnuvada şampiyonun ödülü dana!

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Bartın’da Kozcağız Gençlik Derneği’nce düzenlenen ödüllü bir futbol turnuvasında masrafların karşılanması için kırmızı kart gören futbolcu 50 lira vererek yeniden oyuna girebiliyor, sarı kart gören oyuncunun ise 25 lira karşılığında cezası siliniyor.Dernek Başkanı İbrahim Balıkçı, 16 takımın katıldığı turnuvanın kendilerini yaklaşık 5 bin 500 TL maliyeti olduğunu belirterek, “Ödül ve diğer masraflar için zorlandık. Bundan dolayı turnuvadaki masrafları karşılamak için değişik statü uyguladık. Umarım kart sayısı fazla olur, bizler de mağdur olmayız” dedi.Turnuvada şampiyona dana, ikinciye koyun, üçüncüye de bisiklet hediye edilecek.