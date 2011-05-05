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Dünya

‘Bu türden bir karar Türkiye’nin işi değil’

Halid Kaim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’yla ilgili açıklamaları üzerine, “bu konuda kararın Türkiye’nin işi olmadığını” söyledi.

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’yla ilgili açıklamaları üzerine, “bu konuda kararın Türkiye’nin işi olmadığını” söyledi.

Kaim, başkent Trablus’ta yaptığı açıklamada, “bu türden bir kararın Türkiye’nin işi olmadığını, Libya halkının vazifesi olduğunu” ifade etti. Halid Kaim, “Eğer arabulucu olmak istiyorsanız, bir tarafı diğer tarafa karşı destekleyecek şekilde tavır sergilememelisiniz” dedi. Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında, “Libya meselesinde artık söz tükenmiştir. Bu noktada yapılması gereken, Muammer Kaddafi’nin derhal iktidarı bırakması, üzerindeki tarihi sorumluluğu insani ve vicdani sorumluluğu derhal yerine getirmesidir” demişti.


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