Hürriyet yazarı Taha Akyol, ABD'nin İran uygulayacağı yaptırıma karşı Avrupa'nın İran, nükleer anlşamaya uyduğu sürece ticarete devam edeceklerini hatırlatarak, Türkiye ve Avrupa ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini yazdı.

"Bu topraklar daima yüksek diplomasi gerektirir. Kanuni Süleyman bile Fransa ile ittifak ihtiyacı duymuştu" diyen Akyol, "şimdi hem süper güç değiliz hem küresel bir dünyada yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Akyol, "Kudüs meselesi dahil bir çok konuda ABD’den daha yakın duran, dış yatırımların yüzde 70’ini ve dış pazarlarımızın yarısını sağlayan Avrupa ile ilişkilerimizi mutlaka eski iyi düzeye getirmeliyiz. Tabii bunun için demokrasi ve hukuk sorunlarımızı iyileştirmemiz gerekecek" dedi.