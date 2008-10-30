Bu teste göre Obama 'kesin' başkan

ABD’de 1984’ten bu yana her seçimin sonucunu doğru tahmin eden bir test, 4 Kasım’daki seçimi Obama’nın kazanacağını gösteriyor. 13 kriterli testi geliştiren profesör, Cumhuriyetçilerin 9 kriterde sınıfta kaldığını söylüyor



ABD’li bir tarih profesörüyle bir matematikçinin geliştirdiği ve 1984’ten bu yana yapılan her seçimde doğru çıkan bir tahmin yöntemi, 4 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimini Demokratların adayı Barack Obama’nın kazanacağını gösteriyor.



Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde başkanlık seçimlerinin tarihiyle ilgili dersler veren Allan Lichtman ile matematikçi Vlodia Keilis-Borok, bundan 27 yıl önce, Beyaz Saray yarışının sonucunu önceden tahmin etmeye yarayan 13 kriterli bir test geliştirdi.



“Beyaz Saray’ın 13 Anahtarı” isimli testte, mevcut yönetimin kritik 13 önermenin kaçını karşıladığı belirleniyor. 13 kriterin en az 6’sında başarılı olamayan iktidar partisi, yönetimi rakibine kaptırıyor. Profesör Lichtman, şimdiki Başkan George W. Bush yönetiminin kriterlerin 9’unda sınıfta kaldığını söyledi.



Test bugüne kadar yanıltmadı



Bugüne kadar testin asla yanılmadığını söyleyen Lichtman, bu seçimin sonucunun da aslında 2.5 yıl önce belli olduğunu belirtti ve “Demokratlar telefon defterinden bir isim seçip onu aday gösterseler bile kazanabilirlerdi” dedi. Lichtman’ın “Beyaz Saray’ın 13 Anahtarı” testi ve Bush yönetiminin testteki durumu şöyle:



>> Ara seçimlerden sonra, iktidardaki parti Temsilciler Meclisi’nde bir önceki ara seçimden daha fazla sandalye kazandı. (YANLIŞ)



>> İktidardaki partinin başkan adayını belirleme sürecinde ciddi bir çekişme yaşanmadı. Doğru

İktidardaki partinin adayı, şu anki başkan. (YANLIŞ)



>> Önemli bir bağımsız ya da üçüncü parti adayı yok. (DOĞRU)



>> Kampanya süresi boyunca ekonomide durgunluk yaşanmadı. (Bu önermenin karşılığı teknik olarak “Doğru” olsa da Lichtman, ekonomik kriz yüzünden “Yanlış“ cevabının daha uygun olduğunu belirtiyor.)



>> Mevcut başkanın görev süresi boyunca kişi başına düşen reel ekonomik büyüme, önceki iki dönemin ortalamasına eşit ya da bu ortalamadan daha fazla. (YANLIŞ)



>> Mevcut hükümet, iç politikasında, insanların hayatını iyileştirecek önemli değişiklikler yaptı. (YANLIŞ)



>> Mevcut başkanın görev süresi boyunca uzun süreli bir toplumsal kargaşa yaşanmadı. (DOĞRU)



>> Şu anki yönetim büyük bir skandalla yara almadı. (DOĞRU)



>> Yönetimin dış politikada ya da askeri açıdan büyük bir başarısızlığı olmadı. (YANLIŞ)



>> Yönetim, dış politikada ya da askeri açıdan büyük bir başarı sağladı. (YANLIŞ)



>> İktidardaki partinin adayı karizmatik ya da bir ulusal kahraman. (YANLIŞ)



>> Rakip partinin adayı karizmatik ya da ulusal kahraman değil. (YANLIŞ)

(Milliyet)

