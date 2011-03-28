Bu tesadüf olabilir mi?

T24 - Eyüp Silahtarağa İlköğretim Okulu’nda YGS’ye giren tüm adaylar kızlardan oluştu. Uzmanlar, “Salonları bilgisayar belirliyor. Böyle bir tesadüf olması imkânsız” dedi .



YGS’de adayların sınava girecekleri salonlar ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında belirlenirken, ‘ilginç bir tesadüf’le bazı okullar ve sınav salonlarında sadece kız öğrenciler yer aldı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



25 dersliği bulunan İstanbul Silahtarağa İlköğretim Okulu’nda sınava girecek öğrenciler arasından tek erkek öğrenci yoktu. Okul yetkilileri, sadece kız öğrencilerin sınava girdiğini doğruladı ancak, uygulamanın ÖSYM tarafından yapıldığını, kendilerinin bilgisi olmadığını söyledi.





Önce veliler farketti



Durum önce bazı velilerin dikkatini çekti. Adayların saat 09.30’da sınav salonlarına alınacağını belirten bir anons yapıldı ve kız öğrencilerin sağ taraftan, erkek öğrencilerin sol taraftan içeri girmesi istendi. İkinci bir anonsla da sınava girecek erkek öğrenci sayısının az olması nedeniyle kız öğrencilerin soldan sınav salonlarına girebilecekleri duyuruldu. Kızını sınava getiren Kibar Tatlı, “Sınav saati yaklaşırken, okula yönelenlerin hepsinin kız olduğunu görünce şaşırdık. Bu yüzyılda böyle bir uygulama nasıl olur? Sadece kızları bir okula toplamak uygarlığa sığar mı?” dedi. Yine kızını okula getiren Gülizar Ulutaş ise, “Neden sadece kız öğrencilerin sınava alındığını sorduğumuzda, bilmediklerini söylediler. Yakındaki camiden de sürekli dualar okunuyordu. Okul yetkilisine söylediğimizde, ‘Bunu biz yapamayız siz gidin duayı kestirin’ diye cevap aldık” diye konuştu.





Yetkililer suskun



İstanbul ÖSYM temsilciliği, konu hakkında görüş belirtmek istemezken, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konunun tamamen ÖSYM ile ilgili olduğunu ancak kendilerinin de bu yönde duyumlar aldıklarını söyledi. Bir Milli Eğitim yetkilisi, uygulamanın sadece bir okulla sınırlı olmadığını belirtti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, defalarca not bırakmamıza rağmen telefonlarımıza cevap vermedi. Eğitimciler, kız öğrencilerin ayrı bir okulda veya salonda toplanması gibi bir tesadüfün olamayacağını belirterek, “Bunun için sınav salonlarının tespitinde kız erkek gibi ayrım yapan bir program kullanıldığı izlenimi uyandırılıyor” dedi. Adaylar başvuruları sırasında sınava girmek istedikleri il ve bölgelerin tercihini yapıyor. Adayların nerede sınava girecekleri de ikematgahları ve bu tercihleri dikkate alınarak yapılıyor.







