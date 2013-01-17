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'Bu telefon dinleniyor, yeni numaramı kaydet'

CHP’nin savcı kökenli milletvekili Aldan, teknik takip altındakilerin telefon kayıtlarından ilginç anıları gazetecilerle paylaştı

17 Ocak 2013 11:55

 

Hülya Karabağlı / Ankara

 
Bir çok il ve ilçede cumhuriyet savcısı olarak görev yapan CHP’li Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan,  karşılaştığı dinleme kayyıtlarına ilişkin anılarını anlattı. 
 

‘Dinleniyorum yeni numaramı  kaydet’ 

 
Dinlemede olan vatandaşın biri,  arkadaşını arıyor ve “ Oğlum,  Ahmet,  biliyorsun benim telefonum dinleniyor. Sen, şu yeni telefon numaramı bir yaz. O.505….”
 

‘Malı nereye koyacağız abi’ 

 
Uyuşturucu tacirinden biri iş yaptığı birisiyle konuşuyor ve ona, telefonun dinlemede olduğunu ve telefonda konuşulmamasını istiyor. “  Artık telefonda konuşmayayım” dese de, karşı tarafa laf anlatamıyor. İş yaptığı adam, “ İyi de abi,  tamam da,  biz yine malı nereye koyacağız.  Nereye götüreceğiz. Onu söyleseydin” ! 
 

 Aldan: Kimse dinlendiğini anlamaz 

 
Aldan’a göre, bugünkü teknolojiyle kimse dinlendiğini anlayamaz.  Türkiye’de herkes dinleniyor, milletvekilleri de dinleniyor.  CMK’da yapılan son düzenlemeler dinlemelerin kapsamını çok genişletti. Bu düzenleme öncesinde terör gurupları, organize suçlarla ilgili olanlar  için dinleme yapılıyordu. 

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