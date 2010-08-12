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Dünya

'Bu teklif kabul edilemez'

Kuzey Kore, Çek Cumhuriyeti'ne Soğuk Savaş döneminden kalma 9,8 milyon dolar tutarındaki borcunu ödemek için ilginç bir teklifte bulundu.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Çek Cumhuriyeti yetkililerine göre, Kuzey Kore 9,8 milyon dolarlık borcunu "her derde deva" ginseng adlı bitki kökünden yapılma ilaçlarla ödemeyi önerdi.


Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, hükümetin, Çekoslovakya'nın komünist blokun parçası olduğu Soğuk Savaş döneminde, Kuzey Kore'ye teslim ettiği tramvay, kamyon ve çeşitli makinalar için alacaklı olduğu 1980 yılından kalma 9,8 milyon doların ödenmesi yollarını Kuzey Kore ile görüştüğünü açıkladı.

Cnntürk'te yer alan habere göre, temmuz ayındaki görüşmeler sırasında Kuzey Kore, Çek Cumhuriyeti'nden borcunun yüzde 95'ini unutmasını istedi, ancak Çek yetkililer bu teklifi kabul edilemez buldu.

Bunun üzerine Çek yetkililer, Kuzey Korelilere borçlarını malla ödemesi önerisini getirdi. Kuzey Koreliler ise bu teklife söz konusu borcu "başağrısından cinsel işlev bozukluğuna kadar çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği söyleyen ginseng bitki kökünden yapılma ilaçlarla" ödeyebilecekleri karşılığını verdi.

Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, bu konuda Kuzey Kore makamlarından henüz resmi teklif almadıklarını bildirdi.

Kuzey Kore, komünist blokun çökmesinden sonra dağılan Sovyetler Birliği'nden gelen yardımın kesilmesi, doğal felaketler ve kötü yönetim sonucu ekonomisinin çökmesi yüzünden 1990 yılının ortasından itibaren dışarıdan gelen gıda yardımına bel bağlamış durumda bulunuyor.

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