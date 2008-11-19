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Dünya

Bu tavan çocukları aç bıraktı

Cenevre’de Birleşmiş Milletler, binasında dün açılışı yapılan ’İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı Salonu’nun harcamaları İspanya’da tartı

19 Kasım 2008 02:00

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası salonun yapımı için yaklaşık 18,5 milyon Euro harcandı. İspanyol ressam Miquel Barcelo imzasını taşıyan salonun kubbe tasarımına ilişkin harcama için İspanyol hükümetinin Kalkınmaya Yardım Fonu’ndan 500 bin Euro kullanması, tepki çekti.

Ana muhalefet Halk Partisi, "Barcelo’nun işi kalkınmakta olan ülkelerdeki çocukları aşısız bırakacak" diye konuştu.

Yapımı üç buçuk yıl süren İnsan Hakları ve Medeniyetler İttifakı Salonu, dün Başbakan Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İspanya Kralı Juan Carlos, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın katıldığı törenle açıldı.

Erdoğan: 21. yüzyılın projesi

Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:"Eğer liderler olarak ortaya koyduğumuz bu irade, aldığımız önlemler etkili eyleme dönüşürse ve fırsatlar daha iyi kullanılırsa, Medeniyetler İttifakı 21’inci yüzyılın barış projesi olmaya adaydır. Bu inisiyatifin amacı uluslararası toplumda gözlemlediğimiz kültürel kutuplaşmanın, hoşgörüsüzlüğün ve her türlü ayrımcılığın önlenmesidir."

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