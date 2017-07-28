"Bu tasarı, ‘erken yaşta evlilikler ve tecavüz evliliklerinin' üstünü kapatma operasyonudur"

Meclis’e sunulan Nüfus ve Vatandaşlık tasarısında yer alan hükümler ile müftülüklerde kılınacak nikah kararının çocuk istismarı, çocukların zorla evlendirilmesi ve tecavüz evliliklerinin önünün açlıacağına dair eleştriler devam ediyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bu tasarı, ‘erken yaşta evlilikler ve tecavüz evlilikleri’ dediğimiz evliliklerin üstünü kapatma operasyonudur" dedi.



Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre kadın hareketi aktivisti ve Av. Hülya Gülbahar, “Evde doğum üzerine beyan ile nüfus kaydı hakkı getirilirse devletten kaçırılmak istenen istismar ve evlilik vakalarında kadınlar evde doğuma zorlanır. Hukuki problem ortadan kalktığında beyan üzerine kayıt yapılır” dedi.

Şeri hukuka geçiş

Medeni Kanun’a bağlı kazanımlarımızı kaybediyoruz. Bu çerçeve içerisinde Medeni Hukuk’tan, şer-i hukuka geçtiğimizi görüyorum” değerlendirmesi yaptı.



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan yaptığı açıklamada, “Cinsel istismarı meşrulaştıran politikalar sonucu, 2017 yılının ilk yedi ayında 199 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Eğitim Sen olarak, çocuklarımıza kıymalarına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.