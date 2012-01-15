-Bu takımın forması çok ucuz değil MERSİN (A.A) - 15.01.2012 - Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, 2-0 yenildikleri Medical Park Antalyaspor maçının ardından, ''Bu takımın forması çok ucuz değil. Bu formanın ne kadar pahalı ve anlamlı olduğunu öğretmem gerekiyorsa, öğretirim'' dedi. Sağlam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un ligde topa hükmetme anlamında en ciddi ekiplerden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle müsabakanın zorlu geçeceğini bildiklerini ifade eden Sağlam, ''Mehmet hoca ve oyuncularını tebrik ediyorum. Geldiler, istediklerini yaptılar ve gittiler'' diye konuştu. Tempoya ayak uyduramadıklarına işaret eden Sağlam, şöyle devam etti: ''Belki bunda bizim oyun mantalitemizin ortaya çıkmasında ön planda olan Zurita, Erman Özgür, Hakan Bayraktar ve mili takımda olan Ben Yahia gibi oyunculardan yoksun olmamızın etkisi oldu. Bu maç, böyle zorlu mücadelede bir şeylerin eksik olduğunu bize gösterdi. Ancak bu takımın forması çok ucuz değil. Mersin İdmanyurdu çok şanlı tarihe sahip bir kulüp ve buraya çok zor şartlarda geldi. Bazıları bilmiyorsa, bu formanın ne kadar pahalı ve anlamlı olduğunu öğretmem gerekiyorsa, öğretirim. Şu ana kadar antrenörlükten ziyade ağabeylik yaptım. Yeri gelirse farklı yüzümü göstermekten hiç çekinmem. Bazı oyuncularımız net olarak bu takımın formasının bu kadar ucuz olmadığını zaman içerisinde anlayacaklar.'' Kaleci Sehiç de sakatlık ve eksiklikler ile takıma yeni katılan oyuncular nedeniyle ikinci yarıda kayıplar yaşadıklarını belirterek, hakemlerin de kendilerine karşı iyi performans göstermediğini savundu. Nurullah Kaya ise hafta içi Türkiye kupası maçında önemli bir mücadele yaptıklarını anımsatarak, sakatlıklar nedeniyle Antalyaspor karşısına alternatifli bir kadroya çıkamadıklarını söyledi. Bunu da mağlubiyette etken olduğuna işaret eden Kaya, ''Umarım bundan sonra şansımız döner ve toparlanırız'' diye konuştu. -Antalyaspor cephesi Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ederek başladığı konuşmasında Mersin İdmanyurdu'nun güçlü rakiplerinden birisi olduğunu söyledi. Mersin'e gelirken tüm planlarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu anlatan Özdilek, ''Bu düşüncemizi de rakibimize ve maçı seyredenlere vermeye çalıştık. En azından ilk devre kendi evimizde kaybettiğimiz Mersin İdmanyurdu'ndan rövanşı alıp, ikili averajda öne geçmek istiyorduk. Bugün maç 2-0 bitti. Ama sonuç daha farklı da olabilirdi. Son dakikalarda daha ciddiyetli vuruşlar yapabilseydik, çok farklı bir skoru konuşuyor olacaktık'' dedi. Maçın başından sonuna kadar mücadeleye hakim olan, ofansif ve defansif anlamda gerekleri yerine getiren bir takım olarak dikkat çektiklerini dile getiren Özdilek, şöyle konuştu: ''Her zaman söylediğim gibi, bu galibiyeti çok çabuk unutmalıyız. Çünkü 4 gün sonra ligin önemli takımlarından Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ona odaklanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mersin ekibine de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.'' Futbolculardan Melih Gökçek kaliteli bir ekibe karşı galibiyet parolasıyla çıktıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Doğa Kaya da, Mersin İdmanyurdu'nun eksikliklerini ve kupa maçında 120 dakika oynamış olmalarını iyi değerlendirerek ilk yarının rövanşını aldıklarını kaydetti.