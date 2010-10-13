Bu takıma bu yenilgi yakışmadı

T24 - 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu dördüncü maçında Milli Takımımız deplasmanda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay yıldızlı ekibimiz 1-0 kaybederek Azerbaycan'da çok önemli üç puan kaybetti.



Almanya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 yüzünden eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Guus Hiddink bu karşılaşmaya farklı bir 11'ile çıktı. Türkiye'nin ortaya koyduğu performans ileride oynayacağımız maçlar için ümit vermedi. Hürriyet gazetesinde Azerabaycan yenilgisni ele alan Orhan Can'ın bugünkü (13 Ekim 2010) yazısı şöyle:





Herkes "şahane oynadı şahane.."



Bir “şerefli” mağlubiyet daha..



Fenerbahçeliler “şahane” oynadı.



Beşiktaşlılar “şahane” oynadı..



Galatasaraylılar “şahane” oynadı..



Kısacası herkes “şahaneydi..”



İlk 11 “şahaneydi..”



Bu takımı seçenler ise tek kelimeyle “şahaneydi..”



Oğuz.. Hiddink..!! “Şahane şahane..”ydiler



Tatmin oldunuz mu şimdi..



“Yok Fener düşmanı, yok Beşiktaş düşmanı, yok Galatasaray düşmanı”



İlan edenler..



“Şahane oynadık” diye yazıyorum tatmin oldunuz mu?



Mutlu oldunuz mu..!!?



Fakat..!!



Madem her şey “şahaneydi” de sonuç niye böyle KÖTÜ..!!



Tek tek isim saymama lüzum yok bu defa..



Rahmetli Cem Karaca diyor ya..



“Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz.. Amaa ekonomi-politika..!!”



Bazıları da



“Futbolu bilmez amaaa, ahkam kesmede 1 numara…!!”



Şu sözlerin güzelliğine bakın..



“Bu yaz yine güneydeydiniz..



Bol rakı güneş ama..

Bu defa da yerli halkı beğenmediniz..”



En sevdiğim kısmı ise



“Karılarınızı döverken siz..



Ne kadar bilimselsiniz..



Orada da burada aynı laflar..



Hep YARIM PORSİYONLUK AYDINLIK..!!” bölümüdür..!!



YARIM PORSİYON..!!



Bu laf hayatın her alanı için geçerlidir..



Tıpkı futbolda olduğu gibi…



Futbolu da YARIM PORSİYON BİLİR, yarım porsiyon OYNARSANIZ sonuç da böyle olur elbet..



Yazıyı biraz da atasözlerimizle süsleyelim..



“Görünen köy kılavuz istemez..”



“Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir..”



“Kılavuzu karga olanın..”



Geçen gün sohbet ediyorduk Almanya Türkiye maçı konusunda.



Erdem, çok eski arkadaşım..



Diyor ki “Kafam iyi, takımlar sahaya çıktı bir baktım ki Sabri ve Gökhan sağ tarafta oynuyor..



İçimden dedim ki acaba ben mi sarhoşum, Antrenör mü..?”



Herkes kahkahayı basıyor tabii..!!



Oğuz da Erdem’e diyor ki “Yazsana böyle bir yazı yayınlayayım..”



Azerbaycan karşısında da takıma seçilen geniş kadro belli olduğu için hafif revizyon edilmiş ilk 11 sahaya çıkınca “hah dedim” ben de:



“Sarhoş değilim ve evde hasta yatıyorum. Ama ya ben “ağır” hastayım ya da bu kadroyu böylesine kurgulayanlar..!! Oysa ben kendimi iyi hissediyorum.. O kadar limonlu ıhlamur içtim ki..”



Demek ki ben “Hafif” hastayım, AĞIR olan sahada..(!!)



Doğruyu yazınca kızıyorlar..



Yazının özünü, özümsemeden eleştirilerini hakarete vardırıyorlar..



Kimler peki bunlar? Onlar kendilerini biliyorlar..



Futboldan anlamıyorsunuz bari küfür etmeyin..



“Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni..”



Diyor ya o güzel türkünün sözleri..



Onun gibi bir şey yani..



Neyse



Gececi Neşet gider..



Gözlerinizden öperim..



En Kalbi Muhabbetlerimle..

Ben Can; Orhan CAN..!!





