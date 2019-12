'Bu takım başarılı olacaktır'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi yayın organı olan Fenerbahçe Dergisi'nde "Tek Gerçek Fenerbahçe'dir" başlıklı yazısında taraftarlara mesaj gönderdi.



Aziz Yıldırım yazısında şu sözlere yer verdi: "Profesyonel futbol takımımız, sezon öncesi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, ilk engelleri aşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştır. Bu durum, bizim Fenerbahçe'nin gelmesini düşündüğümüz yüksek yerler için atılmış adımlardan birisidir. Her zaman iddia ettiğimiz ve dediğimiz gibi Fenerbahçe, kapasitesinin hak ettiği mutlak yere eninde sonunda gelecektir. Bu yer de Avrupa'nın zirvesidir. Çünkü Fenerbahçe bu zirveyi hak eden bir kulüp haline gelmektedir. Ayrıca, uluslararası devler arenasında Türkiye'yi temsil edecek tek takımın da Fenerbahçe olacağı kesinleşmiştir. Bu durum da takımımızı, sadece kendi taraftarına karşı değil, tüm Türkiye ve dünyanın her tarafında yaşayan vatandaşlarımıza karşı sorumlu hale getirmiştir. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu bilinçle Avrupa maçlarına çıkacaktır.



Futbol takımımızın son hali, Teknik Direktörümüz Sayın Aragones'in de görüş ve düşünceleri doğrultusunda belirlenmiştir. Biz bu kadronun Fenerbahçe'yi, zaten belli olan hedeflerine taşıyacağına inanıyoruz. Sezon başında ya da içinde alınacak bazı kötü sonuçlar da bizim bu inancımızı kolay kolay değiştirmez. Çünkü takım kadrosu, bilgisine ve tecrübesine inandığımız teknik ekibimizin de oluruyla, uzun uğraşlar ve planlamalar sonucu oluşturulmuştur. Bu kadro yapısına göre de Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi ve Avrupa'nın da belli başlı takımlarından biri haline gelmiştir. Bu kadro başarılı olacaktır. Bizler buna inanıyoruz, taraftarımız ve Fenerbahçe kamuoyu da bu kadroya güvenmeli, destek vermelidir. Büyük Fenerbahçe camiasından beklediğimiz budur.



Sevgili Fenerbahçeliler



Fenerbahçe,15 binden fazla kongre üyesi ve sayıları 25 milyonu aşan taraftarıyla başta futbol olmak üzere 9 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübünün adıdır. Fenerbahçe'nin büyüklüğü şanlı tarihinden, Türk spor tarihine vurduğu tartışılmaz damgadan, yurdun ve dünyanın her yanına yayılmış büyük taraftarından gelmektedir. Fenerbahçe'nin bu büyüklüğünden istifade ederek, bu büyüklükten kendi menfaatleri doğrultusunda pay çıkarmak isteyen grup ve zümrelere, Fenerbahçe tarihinin her döneminde rastlanmıştır. Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, kongre üyelerinin seçtiği yönetim kurulu ve onun başkanı, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda yönetir. Bu yönetimin de kongre üyeleri ve taraftarlarına karşı görev ve sorumlulukları vardır.



Fenerbahçe'deki yapı bu haliyle belirlenmiş ve kurallara bağlanmışken; Fenerbahçe Yönetimi, tribünler içinde veya dışında oluşturulan hiçbir gruba, Fenerbahçe'nin tamamını temsil ediyormuş gibi söz söyleme, tasarrufta bulunma veya şiddet, korku, kabadayılık gibi yöntemlerle diğer taraftarlar üzerinde baskı oluşturma izni vermez, veremez. Çünkü, böyle bir durum Fenerbahçe'nin bütünlüğüne ve büyüklüğüne zarar verir. Bizim tek gerçeğimiz bu tarif etmeye çalıştığımız Fenerbahçe'dir. Kendi adını, Fenerbahçe isminin önüne ya da arkasına başka kelimeler getirerek belirleyen grup veya zümrelerin, hiçbir zaman Fenerbahçe'nin önüne geçmesine göz yummayız. Bu çok iyi bilinmelidir. Daima tek kimlik Fenerbahçe'dir.



Buradan bahsetmek istediğim bir diğer konu da geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanan ve tüm dünyanın gündemine oturan olimpiyat oyunları ile bu oyunlarda Milli Takım forması altında yarışan Fenerbahçeli sporculardır. Oraya gidip yarışmanın bile büyük bir başarı kabul edildiği olimpiyatlara Fenerbahçe Spor Kulübü 17 sporcu yollayarak, Türk sporu için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Olimpiyatlarda yarışarak Türkiye'yi temsil eden başarılı olmuş veya olamamış tüm sporculara, ayrıca Olimpiyat Milli Takımımızda bulunan tüm Fenerbahçeli sporculara bir kez daha teşekkür ediyorum. Pekin Olimpiyatları'nda, boksta, ülkemiz adına bronz da olsa tek madalyayı kazandıran boksörümüz Yakup Kılıç'a ayrıca tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu değeri tartışılmayacak olimpiyat madalyasını, kulübümüzün amatör sporlara yaptığı büyük yatırımın ve harcadığı emek ile mesainin bir karşılığı olarak görüyoruz. Boksörümüzün idarecileri ve antrenörlerini de kutluyorum. Amatör branşlardaki bu başarının diğer platformlarda da artarak devam etmesini diliyorum.