“Bu suça ortak olmayacağız” imzacısı akademisyen serbest

Barış İçin Akademisyenler'den ve Eğitim Sen üyesi araştırma görevlisi Damla Karaman, Assos girişinde gözaltına alınmasının ardından savcılık ifadesi sonucu serbest bırakıldı.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre, Barış İçin Akademisyenler’den ve Eğitim Sen üyesi araştırma görevlisi Damla Karaman Assos girişinde hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karaman,'ın Ayvacık Adliyesi’nde ifadesi alındı. Avukatı Fırat Can Güngör'ün verdiği bilgiye göre Karaman'a Gülen Cemaati ile ilgisi olup olmadığına dair sorular soruldu. Soruları olumsuz yanıtlayan Karaman, ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Avukatı savcılık sorgusunu anlattı

Damla Karaman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi. Bu Suça Ortak Olmayacağız Bildirisi imzacısı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi. Öğretim üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde iken kadrosunun olduğu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne geri çağrılmıştı. Yakalama kararının tarihi olan 25 Temmuz'da Burdur'da görevdeydi.

Avukatı Fırat Can Güngör’ün verdiği bilgiye göre Karaman, polis kontrolü sırasında hakkında 25 Temmuz tarihli yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Güngör’ün verdiği bilgiler şöyle:

“FETÖ-PDY ile irtibatı olabileceği şeklinde ifadesinin alınmasına dair savcılık kararı varmış. Damla Karaman’ın ikameti İstanbul’da olduğu ancak görevlendirme nedeniyle Burdur’a geldiği için ikametinde bulunamamış, bu nedenle yakalama kararı çıkarılmış.

“Savcı, Bank Asya’da hesabın var mı, kredi çektin mi? Üniversiteden önce bu yapının dershane ve okuluna gittin mi? Bu okullarda çalıştın mı? Üniversitede bu yapı ile irtibatın oldu mu? Bu yapıyla irtibatı olan tanıdığın var mı? ByLock programını kullandın mı? sorularını sordu. Damla Karaman hepsine olumsuz yanıt verdi. Serbest bırakıldı.”