"Bu suça ortak olmayacağız" dediği için görevden uzaklaştırılan akademisyen sayısı 29'a yükseldi

Barış için Akademisyenler grubunun 11 Ocak’ta yayımladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiride imzası bulunan akademisyenlere yönelik uzaklaştırma kararları devam ediyor. Başkent Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Oğuz’un görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte 29 akademisyen üniversiteden uzaklaştırılmış oldu.

Hürriyet’ten haberine göre uzaklaştırılan akademisyenlerin görev yaptığı üniversiteler ve uzaklaştırılan akademisyen sayısı şöyle:

Düzce Üniversitesi - 1

Giresun Üniversitesi - 2

İstanbul Ticaret Üniversitesi -1

Başkent Üniversitesi - 1

İstanbul Arel Üniversitesi - 9

Uludağ Üniversitesi - 3

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 9

29 Mayıs Üniversitesi - 2

Bartın Üniversitesi - 1