'Bu sözleriniz çok kızdıracak, Başbakan'dan fırça gelir hem size hem bize'

Radikal gazetesi yazarı ve KONDA Araştırma Şirketi'nin sahibi Tarhan Erdem CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programında, Erdoğan'ı ağır ifadelerle eleştirmesi üzerine Özdemir, "Bu sözleriniz çok kızdıracak, Başbakan'dan fırça geliyor hem size hem bize" dedi.

Tarhan Erdem, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "Erdoğan'ın amacı Cumhurbaşkanı olup, Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığını da bir arada götürmek. Ama bu anayasal yetkilerin gaspıdır. Millet böyle bir anayasa ihlalini cezasız bırakmaz. Başbakan Erdoğan en geç bir iki sene içinde bunun bedelini çok ağır öder." diye konuştu.

AKP'nin yerel seçimlerde aldığı oyu, halkın söylenenlerden ziyade alternatif bulamamasına bağlayan Erdem, "Erdoğan'ın hakkında söylenenlerin hiç birine kulak asılmadı, hiç biri dikkate alınmadı manasını çıkmaz bundan.." ifadelerini kullandı. Cüneyt Özdemir, Tarhan'ın tespitlerine karşın, "Bu sözleriniz çok kızdıracak, yarın fırça geliyor hem size hem bize" şeklinde esprili şekilde yaklaştı..