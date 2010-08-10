Bu sözler çok tepki çekecek...

T24 - AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, CHP’lilerin, kendi partilerini ülkenin kurucusu olarak gördüklerini belirterek, “Atatürk şu anda hayatta olsa var ya, ‘Ben 73 milyonu muassır medeniyete ulaştırmak isteyen partinin genel başkanı olmak isterim’ derdi ve başarımızdan dolayı hem tebrik eder, hem de görev almak istese Ak Parti’nin genel başkanlığına belki kendini layık görürdü” iddiasında bulundu.



Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Fazlı Erdoğan ve Polat Türkmen, İl Başkanı Hamdi Uçar ile birlikte parti binasında 12 Eylül’de yapılacak referandum ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, devletin bugüne kadar millete karşı garsonluk yapmadığını, gardiyanlık yaptığını savundu. Bundan sonra devletin milletine karşı garsonluk yapacağını, hizmetkarı olacağını, miletin emrinde olacağını belirten Erdoğan, “Çünkü devletin içini dolduran millettir. Bu milletin emrine, devlet uyacak” dedi.





'12 EYLÜL’DE EVET DİYECEĞİZ'



Milletvekillerinin, milletten aldıkları yetkiyi parlamentoda kullandıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kullanırken bizim üstümüzde bir Anayasa kılıcı var. 11 kişi ile bugüne kadar milletin yasasını orada tırpanlamış. Yani milletin seçmiş olduğu yasa yapan kurum, Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmiş, ‘Onun önünü sen keseceksin’ denilmiş. Ülkenin yönetimini 66’ya bağlamışlar. Yasamayı Anayasa Mahkemesi’ne, yürütmeyi Danıştay’a, yargıyı da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na. Oh ne güzel. O zaman seçilmenin ne anlamı var. 12 Eylül’de, ‘Evet’ derken, milletin özgürlüğü noktasında bedel ödeyenlerdeniz” diye konuştu.





'BU VATANIN ŞEHİDİ NE KADAR KUTSALSA, BAŞBAKAN DA O KADAR KUTSAL'



Askeri, savcıyı, yargıcı sevdiklerini ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Erdoğan’a, ‘Recep Bey’ demesini de eleştirdi, “Bize, ‘Hain, ihanetçi, memleketi sattı’ diyorlar. Yazık diyorum. Hepimiz bu vatan için ölmeye hazırız. Bu vatanın şehidi ne kadar kutsalsa, bu vatanın Başbakanı da o kadar kutsaldır. Bu vatanın Başbakanına her türlü hakareti yapacaksın, ondan sonra farklı farklı konuşacaksın. ‘Sayın Başbakan’ demekten açıkça edep hayal ediyor. ‘Recep Bey’ diyor. Yazık ya, bu kadar ayağa düşürmeyelim ya” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Erdoğan’ın, eski Genelkurmay Başkanı Yaşarbüyükanıt ile Dolbahçe görüşmesini yargıya taşıyacağını açıklamasını da eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:



“2.5 saat ne konuştular’ diyor, yargıya taşıyor. Yüzde 47’yi orada elde etmişiz. Geçmişte de ‘doğru oldu’ diyenler vardı. Cemil Bey çıkıp konuşma yapmasaydı, herkes kapısını kilitlemiş, ‘Düdük ne zaman çalacak?’ diye 27 Nisan’da bekliyorlardı. O gün konuşmayanlar, 2 yıl geçtikten sonra, seçimler olup herşey şekillendikten sonra yeni ve eski Genelkurmay Başkanıyla çok meşgul olmaya başladılar. Arkadaşlar, şunu bilmenizi istiyorum; CHP bu ülkenin kurucu partisi. CHP’liler diyor, ‘Biz kurduk, Atatürk’ün partisi.’ Biz de diyoruz ki; Atatürk’ün Cumhuriyeti 13 milyondu o zaman. Şu anda 73 milyon. CHP, 13 milyon Türkiye’nin hesabını yapmasın, 73 milyon Türkiye’nin hesabını yapsın. Atatürk şu anda hayatta olsa var ya ‘ben 73 milyonu muassır medeniyete ulaştırmak isteyen partinin genel başkanı olmak isterim’ derdi ve gelir AK Parti’nin inanıyorum ki, öyle düşünüyorum ki, başarılarımızdan dolayı hem tebrik eder, hem de görev almak istese AK Parti’nin genel başkanlığına belki kendini layık görürdü. Öbürleri de sınıfta kalırdı.”





