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"Bu sözde hafızların giysilerine iyi bakın; erkeklerin kafasında fes, kadınlar peçeli..."

"Hani bazen 'Sözün bittiği yerdeyiz' denilir ya, artık gerçekten öyleyiz"

19 Ekim 2017 11:43

Sözcü yazarı Emin Çölaşan Kilis Müftülüğü'nün katkılarıyla düzenlenen bir programda giyilen kıyafetlere ilişkin olarak, "Bu sözde hafızların giysilerine iyi bakın; erkeklerin kafasında fes, kadınlar peçeli..." dedi.

Çölaşan'ın "Kilis’te Müftü Bey’in töreni" başlığıyla (19 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle: 

Sevgili okurlarım, hükümet müftülüklere nikah kıyma yetkisi veriyor. Yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te AKP-MHP oylarıyla kabul edilecek.
Şimdi size birkaç gün önce Kilis Müftülüğü katkılarıyla (!) düzenlenen bir törenin fotoğraflarını iletiyorum.
Bu töreni örgütleyen, Kilis Müftülüğü ile birlikte Suriye kökenli bir şeriatçı dernek olan El Risale ve yine Suriye kökenli Alimler Birliği!.
Konuşmalar sonrasında Kuran'ı ezberleyen Suriyeli 80 kadın ve 20 erkek hafız için icazet verildi, taç takma töreni yapıldı.
Bir devlet memuru olan Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe de kürsüye çıkıp konuşma yaptı. (İşte bu kafalar yakında resmi nikâh kıyacak.)
Törene aynı zamanda Kilis Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat da katıldı.

*  *  *

21. Yüzyıl Türkiye'sinde bu sözde hafızların özellikle giysilerine iyi bakınız.
Erkeklerin kafasında fes…
Kadınlar derseniz tamamı peçeli, hiçbirinin yüzü görünmüyor…
Hem laik Türkiye Cumhuriyeti, hem de dinimiz adına ibret belgesidir.
Hani bazen “Sözün bittiği yerdeyiz” denilir ya, artık gerçekten öyleyiz.

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