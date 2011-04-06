T24 - YGS’de şifreli kitapçık iddiaları üzerine sınava giren yüz binlerce genç ve aileleri ile çok sayıda uzman ciddi kuşkularını dile getirip derinlemesine soruşturma talebini dile getirse de, yetkililerin açıklamaları ‘savcılara pek iş bırakmadı’.



Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Yardımcısı Çiçek’in “ÖSYM açıklamaları bizi tatmin etti” sözlerinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu da dün, “Şifreleme yok. Bu soruşturmadan bir şey çıkmayacak” deyip, son sözünü söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) bazı kitapçıklarda şifre var” tartışması üzerine dün yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yeni yönetimini savunarak, “Herhangi bir şekilde şifreleme söz konusu değil ve olamaz da. Bu iddialar tamamen gerçekdışı” dedi. Çubukçu, “YGS’nin iptal ihtimali var mı” sorusunu “O kararı ben vermiyorum. Vermediğim kararla ilgili var ya da yok değerlendirmesi yapmayacağım” diye yanıtladı. Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubukçu, “1 milyon 700 bin cevap anahtarı neden yok” sorusuna, ÖSYM’den farklı olarak “Kitapçık sayısı kadar cevap anahtarı var” yanıtını verdi. Gazetecilerin “1 milyon 700 bin anahtar var mı” diye ısrarı üzerine Çubukçu “O kadar da cevap anahtarı var” dedi. Çubukçu şunları söyledi:





Benim için tatmin edici



“Sayın Başkan, açık yüreklilikle konuyu açıkladı. Benim açımdan tatmin ediciydi. Adaya özel kitapçık uygulaması kopya çekilmesini değil, çekilmemesini sağlamak içindi. Biz hükümet olarak herhangi bir kişi, kurum veya grubun kayırılmasına müsaade etmeyiz. ÖSYM’nin taraflı hareket ettiği iddialarını kabul etmem mümkün değil. Bu konuda bir çıkarın peşinde olanlar var. Ben derin kuşkuların yaratıldığını ve bunun giderilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Savcılık soruşturmasından hiçbir şey çıkmayacak. Gençleri ikna ederiz, edeceğiz. Tüm sorulara Sayın Başkan cevap verecektir.”





Yarımağan niye korkuyor



“Eski Başkan (Ünal Yarımağan), 10-12 yıl bu kurumun başında bulundu. 2-2.5 yıl da beraber çalıştık. Bu süre içinde en ufak bir telefon görüşmem olmadı. Sadece KPSS’deki olay üzerine aradım. Biliyorsunuz o sonuçlara göre atama yapacaktık. ‘Kopya yok, atamayı gerçekleştirebilirsiniz’ dediler. Ama ortaya çıktı ki sorular sızdırılmış. Gördük ki ÖSYM’de sınav güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmamış. Açıklamalarını gerçekten çok yakışıksız, çok vahim buldum. Her şeyden önce kendi başkanlık döneminde çok ciddi bir skandal yaşandı. Kendisini temize çekmeden bu açıklamaları yapması doğru değil. Neden korkabilir? Başında bulunduğu kurumun adli soruşturmasından korkabilir.”



“Birkaç yıl içinde bugün konuştuklarımızdan daha öte bir güvenlik içinde sınavlar gerçekleştirilecek. Sınavları toptan kaldırmak değil ama çok daha teknolojik, çok daha düzgün sınav yapılmasını birkaç yıl içinde başaracağız.”







