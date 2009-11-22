Bu son, vururuz

T24 - Münih buluşması müzakere sürecinde belirleyici bir rol oynayacak. Bu görüşme de sonuçsuz biterse, kendimizi masada çözüm bulma şansını sonuna kadar kullanmış sayacağız. Sonrasında ise başka seçeneğimiz kalmıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’yle işgal altındaki toprakları kurtarma yoluna başvuracağız.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ ihtilafının barışçıl yoldan çözümü için bugün Almanya’nın Münih kentinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile gerçekleştireceği zirve öncesinde sert mesajlar verdi. Aliyev, son bir yıl içinde yapılacak 6’ncı liderler zirvesi arifesinde, Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edilen Yukarı Karabağlılar için Goranboy’un Veyisli Köyü yakınlarında inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları söyledi:



Hukuki hakkımız

“Münih buluşması müzakere sürecinde belirleyici bir rol oynayacak. Bu görüşme de sonuçsuz biterse, müzakerelerden umudumuz tükenir. O halde kendimizi, masada çözüm bulma şansını sonuna kadar kullanmış sayacağız. Sonrasında ise başka seçeneğimiz kalmıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’yle işgal altındaki toprakları kurtarma yoluna başvuracağız. Son yıllarda milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ordumuz Ermenilerle masada çözüme ulaşılamayacağı ihtimali de göz önüne alınarak güçlendirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin durumu 90’lı yılların başındaki halinden şimdi çok farklı bir noktada. Uluslararası hukuk da bize bu yola başvurmamız hakkını tanıyor.”



Türk milleti onaylamaz

Aliyev’in “silahlar konuşabilir” açıklaması ardından Ermenistan’ın yapıcı olmayan tutumuyla ilgili Türkiye’yi de yakından ilgilendiren yeni detaylar da ortaya çıktı.

Aliyev, Erivan’ın Ankara ile ilişkiye girme çabasını örnek göstererek, “Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek isteyen Ermenistan bir parça nefes alabilmek için sınırın açılmasına güveniyor. Ama Türk milleti böyle bir adımın atılmasına izin vermeyecektir. Türkiye halkı ve yönetiminden aldığımız güvenceler Karabağ çözüme kavuşmadan sınırın açılmayacağı yönündedir” ifadesini kullandı.



Protokol onayda

Karabağ’da ipler gerilirken, Erivan-Ankara ile ilişkilerini yumuşatacak protokol sürecinde yeni bir adım atıldı. Protokoller Ermenistan meclisinin onayı öncesinde Anayasaya uygunluk araştırması için Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Armenia News ajansına açıklama yapan Ermenistan Anayasa Mahkemesi yetkilisi Aruşan Akopyan, “Anayasa Mahkemesi’nin bir ayda protokollerin anayasamıza uygunluğunu onaylaması gerekir. Sonra Türkiye ile imzalanan anlaşma ya meclise gider veya uygunsuzluk yüzünden geri iade edilir” dedi.



Rusya indirimi

Bu arada Rusya, Ermenistan’a 2010 yılında yüzde 20 daha düşük fiyattan doğalgaz satmayı kabul etti.