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"Bu size bir Osmanlı tokadı" diyen Türk hackerler Twitter'ı ayağa kaldırdı!

Dünya çapında binlerce kişinin Twitter hesabı aynı anda hacklenerek, Nazi sembolleri paylaşıldı

15 Mart 2017 21:54

Türk hackerlerın yüzlerce Twitter hesabını hackleyerek, Almanya ve Hollanda karşıtı mesajlar yazması dünya gündemine bomba gibi düştü.

Aralarında tanınmış simaların ve kuruluşların da bulunduğu çok sayıda kişinin kişisel hesaplarından Nazi sembolleri, #Nazialmanya ve #Nazihollanda etiketleri kullanılarak "Bu size bir Osmanlı tokadı, 16 Nisan'da görüşmek üzere, Ne mi yazdım - Türkçe Öğren" mesajı paylaşıldı.

Paylaşımlarda ayrıca Nazilerin sembolü olan 'gamalı haç' ve Türk bayrağı da yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir videosu yer aldı.

Twitter hesabı hacklenen ünlüler arasında ünlü tenisçi Boris Becker, Justin Bieber'ın Japonca hesabı, Alman televizyoncu Klaas Heufer-Umlauf, Forbes dergisi, Alman futbol klübü Borussia Dortmund, BBC Kuzey Amerika, Atlanta Polis Departmanı, ProSieben televizyonu, Uluslararası Af Örgütü ve Die Welt gazetesi gibi kişi ve kuruluşlar yer alıyor.

Twitterdan açıklama

Milyonlarca kişinin takip ettiği hesaplarda paylaşılan mesajların ardından Twitter da bir açıklama yayınladı.

Twitter sözcüsünün yaptığı açıklamada, Twitter'ın durumun farkında olduğu ve sorunun kaynağını hızlıca tespit edildikten sonra, üçüncü parti bir uygulamanın neden olduğu sorunun ortadan kaldırıldığı belirtildi.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

Erdoğan: Eyy Almanya uygulamalarınız Nazi'den farklı değil; sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz!

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