Bu şirket Türkiye ekonomisinin 5 katı

ABD'li varlık yönetim şirketi BlackRock'ın, İngiliz Barclays'in yatırım bölümünü 13.5 milyar dolara satın alma kararına Avrupa Komisyonu'ndan onay geldi. Anlaşmanın ardından, 2.8 trilyon doları yöneten dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ortaya çıktı.



Avrupa Komisyonu, ABDli varlık yönetim şirketi BlackRock’ın İngiliz Barclays Bank’ın yatırım bölümü Barclays Global Investors’ı 13.5 milyar dolara satın alma kararını onayladı.

BlackRock Inc.’nin, Barclays Global Investors’u satın alması sonucunda ortaya çıkacak yeni şirket yönetilen varlıklar açısından bakıldığında 2.8 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak ve dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ünvanını elde edecek.

Türkiye’nin beş katı

Bu miktar, Türkiye’nin GSYİH’sının yaklaşık beş katı düzeyinde bulunuyor. Türkiye’nin, son açıklanan Orta Vadeli Program Çerçevesinde, 2009 yılı sonu itibarı ile ulaşacağı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) 608 milyar dolar olacağı düşünüldüğünde, 2.8 trilyon dolarlık varlık yönetiminin boyutu daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin GSYİH’sı ise geçen sonu itibarı ile 14 trilyon dolar düzeyinde iken, dünyanın GSYİH’sı ise 60 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

6 milyar doları nakit

BlackRock, satış bedelinin 6 milyar dolarlık bölümünü nakit, geri kalanını ise hisse seneti olarak ödeyecek. Yeni şirketin adı ise BlackRock Global Investors olacak. ABDli BlackRock’un Barclays Global Investors’ı satın almak için ödeyeceği 6.6 milyar dolarlık nakiti Ortadoğu ve Asya’dan sağlayacağı bildiriliyor. Anlaşma çerçevesinde, İngiliz Barclays ise BlackRock Global Investors şirketinin yüzde 19.9 hissesine sahip olurken, oy hakkı ise yüzde 4.9 ile sınırlı kalacak.

Barclays kârlı durumda

Satış anlaşması sonucunda Barclays’in mevcut durumdan kârlı çıkacağı ifade ediliyor. Konuya yakın kaynaklar, Barclays Global Investors çalışanlarının toplam olarak satıştan 1 milyar dolarlık kazanç elde edebileceği tahminini yapıyorlar. Barclays Global Investors’in Başkanı Bob Diamond’ın ise sözkonusu hisse satışından dolayı alacağı paranın 36 milyon doları bulacağı ifade ediliyor.

Diamond, satışla ilgili olarak yaptığı açıklamada Barclays ile Barclays Global Investors’ın ayrılmasının çok mantıklı olduğunu vurgulayarak, “ABD’deki düzenlemeler bankaların sahip olduğu varlık yönetim şirketlerinin verimli bir şekilde faaliyet göstermesini engelliyor. Banka bünyesinden çıkan dünyanın en büyük 50 varlık yönetim şirketi, son 10 yılda büyüme hızını yüzde 30’tan yüzde 50’ye çıkardı” diye konuştu.

Uzakdoğu sermayesi

BlackRock ise anlaşma çerçevesinde gözünü Körfez ve Ortadoğu sermayesine dikti. BlackRock’un kurucusu ve CEO’su Laurence Fink’in Körfez ve Uzakdoğu sermayesine olan yakınlığına dikkat çekilirken, Kuveyt, Singapur ve Çin hükümetlerinin yatırım şirketlerinin anlaşmayı finanse edeceği kaydedildi. Anlaşmaya göre ayrıca, yatırımcılar değerli madenleri ya da yabancı ülkelerde işlem gören hisse senetlerini kolayca alma hakkına sahip olacak.

Temel oyuncu olacak

27 Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki rekabet koşullarını takip eden Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Komisyon tarafından yapılan incelemede, birleşik şirketin birçok sektörde temel oyuncu olacağını kabul ediyoruz. Fakat BlackRock Global Investos şirketin piyasada bulunan hisseleri karşılaştırmalı olarak bakıldığında sınırlı olarak kalmaya devam edecek” denildi.

Dünyanın en büyük şirketi doğdu

BlackRock’un satın aldığı Barclays Global Investors (BGI)tek başına incelendiğinde, 3 bin 500 çalışanı ve 3 binden fazla kurumsal müşterisiyle dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle BGI’nın yönettiği varlıkların toplamı 1.5 trilyon doları buluyor. Öte yandan, BGI’nin satışla, yine Barclays’e bağlı ’iShares’ biriminin de BlackRock’a geçmesi öngörülüyor. BGI ve iShares’in alımı, devletler ve büyük kurumlarla iş ilişkileri olan BlackRock’a, hızlı büyüyen borsada işlem gören fonlar alanı ile bireysel müşterilere ulaşmasını sağlayacak.

Barclays 24 ülkede var

Barclays Global Investors, toplam 24 ülkede faaliyet gösterirken, 9 binden fazla çalışanı bulunuyor. BlackRock, 20 yıl önce hazine bonolarına yatırım yapan bir şirket olarak kurulurken sonraki yıllarda dev bir varlık yönetim şirketi haline dönüştü.