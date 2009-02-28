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Spor

'Bu şekilde devam edemem'

UEFA Kupası'na veda ettikten sonra kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Prandelli oldukça açık konuştu.

28 Şubat 2009 02:00


UEFA Kupası'na veda ettikten sonra kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Prandelli oldukça açık konuştu.

Fiorentina perşembe gecesi oynanan maçta Ajax'a elenerek UEFA Kupası'na veda etmişti. Prandelli kendisine yöneltilen eleştirileri cevapladı.

Taraftarların kendisine ve takıma olan öfkesini değerlendiren Prandelli, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Bu şekilde devam edemem" dedi. Prandelli ayrıca sadece bir karşılaşmada mağlup olduklarını taraftarlara hatırlattı.

Sözlerine, "Sanki 4 senelik çalışmayı yok etmek istiyorlar. Floransa'yı çok seviyorum, ancak bu şekilde devam edemem" diyerek devam eden başarılı teknik adam, "Sezon sonu hedeflerimizi çok açık dile getirdim. Bunda değişen bir şey yok. Sadece biraz sabır gerekiyor. Ancak şu an görüyorum ki taraftarlar futbol takımını yok etmek istiyor. Buna yapacak bir şeyim yok" dedi.

Prandelli sözlerine, "Bunca senenin emeğini birkaç kötü maçla çöpe atmak hiç adil değil. Bu olanlar moralimizi bozuyor" diyerek son verdi

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